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2000 seriesPilnībā bezvadu austiņas

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Atsauksmes

Pieejams

Melna
Melna
White
White

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Īpaši mazas austiņas, ļoti ērti izmantojamas

Īpaši mazas austiņas, ļoti ērti izmantojamas

Mūsu vismazākajām pilnībā bezvadu austiņām ir plāna konstrukcija, tāpēc tās ērti ieguļ ausīs, un pat tad, ja lietosiet tās visu dienu, jūs jutīsieties lieliski. Austiņas tiek ievietotas ārējā ausī, un tām nav austiņu uzgaļa, kas būtu jāliek auss kanālā. Ja vēlaties ciešāku saķeri, varat izvēlēties sev vispiemērotāko no trīs silikona uzmavu (iekļautas komplektācijā) izmēriem.

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā

Kaut gan šīs pilnībā bezvadu austiņas ir mazas, lai no 10 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, skaļumu palielināt nevajadzēs. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai vai izmantojot lietotni Philips Headphones, un klausieties basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

Zvana laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē daļu no fona trokšņiem, ko rada apkārtējā pasaule.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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1.5

no 5

2

Atsauksmes

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mīnusi

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Izmantošanas datums 2025-09-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Izmantošanas datums 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mīnusi

Не се прикрепя към ухото.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Izmantošanas datums 2026-05-09

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Izmantošanas datums 2026-05-09

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