    Dzīvojiet savā ritmā kopā ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar lielisku skaņu. Aktīvā trokšņa slāpēšana nomāks apkārtējo troksni, bet austiņas vietā noturēs teksturētie silikona uzgaļi.

    Patiesās bezvadu austiņas

    Atslēdziet troksni, baudiet komfortu

    • Mazas austiņas. Ērtas ausīm
    • Aktīva trokšņu slāpēšana
    • 4 mikrofonu tehnoloģija
    • Dabiska skaņa. Dinamiski basi

    Lieliska skaņa no ikdienas austiņām, kas pieguļ kā sapnis

    SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skanējumu.

    Klausoties mūziku, vienmēr izmantojiet aktīvu trokšņu slāpēšanu

    Aktīva trokšņu slāpēšana klusina apkārtējo troksni, tāpēc varēsit koncentrēties uz savu mūziku, raidierakstiem un zvaniem. Austiņās vai mūsu lietotnē varat to ieslēgt vai izslēgt, un modrības režīmā atkal varēsit dzirdēt apkārtējo vidi.

    4 mikrofonu tehnoloģija — skaidri zvani arī rosīgās vietās

    Šīm austiņām var iestatīt četrus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

    Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pārī

    Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

    IPX4 sviedru un ūdens drošas

    Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

    Kabatā ievietojams uzlādes ietvars ar siksnas atveri

    Nelielais uzlādes ietvars viegli ieslīd kabatā vai arī tā siksnas atverē varat pievienot siksnu un piekārt ietvaru pie somas vai jostas cilpas. Mono režīmā varat klausīties tikai vienu austiņu, kamēr otra austiņa lādējas.

    Līdz pat 36 stundām atskaņošanas laika ar ietvaru

    Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes var atskaņot 8 stundas un vēl 28 stundas, papildus uzlādējot uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, var atskaņot 6 stundas un vēl 21 stundu, papildus uzlādējot ietvarā). Pēc 10 minūšu ātrās uzlādes ietvarā var lietot vēl 2 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C vadu.

    Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi

    Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

    Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

    Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

    GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

    Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Frekvenču diapazons
      20–20 000 Hz
      Skaļruņa diametrs
      10 mm
      Pilnā pretestība
      16 omi
      Maksimālā ieejas jauda
      3 mW
      Jutība
      105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
      Skaļruņa tips
      Dinamisks

    • Savienojamība

      Bluetooth versija
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimālā sniedzamība
      Līdz pat 10  m
      Daudzpunktu savienojums
      Atbalstītais kodekss
      SBC

    • Ārējā kartona kaste

      Garums
      43.50  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      24
      Platums
      24.50  cm
      Bruto svars
      2.95  kg
      Augstums
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17814 1
      Neto svars
      1.42  kg
      Taras svars
      1.53  kg

    • Lietošanas komforts

      Skaļuma vadība
      Ūdensizturība
      IPX4
      Lietotnes Philips Headphones atbalsts
      TWS mono režīms
      Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
      Vadības ierīču veids
      Pieskāriens
      Google Fast Pair
      Microsoft Swift Pair

    • Iekšējā kartona kaste

      Garums
      11.30  cm
      Patēriņa iesaiņojumu skaits
      3
      Platums
      10.40  cm
      Augstums
      10.00  cm
      Neto svars
      0.18  kg
      Bruto svars
      0.32  kg
      Taras svars
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17814 8

    • Strāvas padeve

      Bateriju skaits
      3 gab.
      Uzlādēšanas laiks
      2  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC)
      6 + 21  stundas
      Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC)
      8 + 28  stundas
      Ātrās uzlādes laiks
      10 mins for 2 hrs
      Akumulatora tips (uzlādes ietvars)
      Lithium Polymer (built-in)
      Akumulatora tips (austiņa)
      Lithium Polymer (built-in)
      Akumulatoru svars (kopā)
      10.1  g
      Akumulatora jauda (ietvars)
      410  mAh
      Akumulatora jauda (austiņa)
      50  mAh

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      11.2  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kartona kaste
      Plauktā novietošanas veids
      Iekarināma
      Platums
      9.6  cm
      Dziļums
      3.4  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      EAN
      48 95229 17814 4
      Bruto svars
      0.085  kg
      Neto svars
      0.059  kg
      Taras svars
      0.026  kg

    • Piederumi

      Īsa lietošanas pamācība
      Ausu uzgaļi
      3 izmēri (S/M/L)
      Uzlādes futrālis

    • Dizains

      Krāsa
      Gaiši zils
      Lietošanas stils
      Ausīs ievietojamas
      Auss savienojuma materiāls
      Silikona
      Valkāšanas veids
      Ausīs ievietojamas
      Ausīs ievietojamās austiņas
      Silikona austiņas uzgalis

    • Telekomunikācija

      Mikrofons zvanam
      2 mics for each side

    • Izmēri

      Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Austiņas izmēri (P x D x A)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Kopējais svars
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20823 0

    • ANC funkcijas

      ANC tehnoloģija
      FF
      Informētības režīms
      Mikrofons, paredzēts ANC
      2 mikr.
      ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

    • Balss palīgs

      Saderīgs ar balss palīgu
      • Apple Siri
      • Google Palīgs
      Balss palīga aktivizēšana
      Daudzfunkciju pieskāriens
      Balss palīga atbalsts

    • Noturība

      Plastmasas korpuss
      satur 55% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

