TAT2200WT/00
Atslēdziet troksni, baudiet komfortu
Dzīvojiet savā ritmā kopā ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar lielisku skaņu. Aktīvā trokšņa slāpēšana nomāks apkārtējo troksni, bet austiņas vietā noturēs teksturētie silikona uzgaļi.Skatīt visas priekšrocības
Pieejams:
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skanējumu.
Aktīva trokšņu slāpēšana klusina apkārtējo troksni, tāpēc varēsit koncentrēties uz savu mūziku, raidierakstiem un zvaniem. Austiņās vai mūsu lietotnē varat to ieslēgt vai izslēgt, un modrības režīmā atkal varēsit dzirdēt apkārtējo vidi.
Šīm austiņām var iestatīt četrus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.
Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.
Nelielais uzlādes ietvars viegli ieslīd kabatā vai arī tā siksnas atverē varat pievienot siksnu un piekārt ietvaru pie somas vai jostas cilpas. Mono režīmā varat klausīties tikai vienu austiņu, kamēr otra austiņa lādējas.
Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes var atskaņot 8 stundas un vēl 28 stundas, papildus uzlādējot uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, var atskaņot 6 stundas un vēl 21 stundu, papildus uzlādējot ietvarā). Pēc 10 minūšu ātrās uzlādes ietvarā var lietot vēl 2 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C vadu.
Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.
Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.
Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.
Skaņa
Savienojamība
Ārējā kartona kaste
Lietošanas komforts
Iekšējā kartona kaste
Strāvas padeve
Iesaiņojuma izmēri
Piederumi
Dizains
Telekomunikācija
Izmēri
UPC
ANC funkcijas
Balss palīgs
Noturība
