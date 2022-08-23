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TAT2205BL/00
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®
Mazais uzlādes ietvars ir īpaši ērts, un šīs patiesās bezvadu austiņas ir arī izturīgas pret šļakatām. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.
Dodieties ceļā ar vairākām uzlādēm kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 4 stundām ilgu darbības laiku plus 8 papildu stundas no jūsu pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā nodrošina vienu darbības stundu. Pilna ietvara uzlāde ar USB-C aizņem 2 stundas.
Jūs iegūstat lielisku skaņu no 6 mm neodīma skaļruņiem, un jūs varat izbaudīt savas dziesmas komfortabli, pateicoties kompaktajam, vieglajam dizainam. Mīkstie, maināmie austiņu uzgaļi palīdz atrast ērtāko izmēru.
2.9
no 5
19
Atsauksmes
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Plusi
Ідеальні і стильні навушники
Mīnusi
Немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші