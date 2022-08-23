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  • Vienmēr gatavas ceļam
  • Vienmēr gatavas ceļam
  • Vienmēr gatavas ceļam
  • Vienmēr gatavas ceļam
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Izbeigta ražošana

2000 seriesAusīs liekamās patiesās bezvadu austiņas

TAT2205RD/00

2.9
| (19) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila
Vienmēr gatavas ceļam
Vai ir vēl kas noderīgāks par patiesām bezvadu austiņām ar uzlādes ietvaru, kas ietilpst jūsu īpaši piegulošo džinsu kabatā? Šīs šļakatu un sviedru izturīgās, ausīs liekamās austiņas nodrošinās izcilu skaņu un līdz 12 stundām ilgu darbības laiku.
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Vienmēr gatavas ceļam

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Bluetooth®

IPX4 sviedru un ūdens drošas

Mazais uzlādes ietvars ir īpaši ērts, un šīs patiesās bezvadu austiņas ir arī izturīgas pret šļakatām. Tām nebūs iebildumu pret sviedriem, un jums nebūs jāuztraucas, ja pēkšņi sāks līt.

Īpaši mazs uzlādes ietvars ar 12 stundu darbības laiku

Dodieties ceļā ar vairākām uzlādēm kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 4 stundām ilgu darbības laiku plus 8 papildu stundas no jūsu pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā nodrošina vienu darbības stundu. Pilna ietvara uzlāde ar USB-C aizņem 2 stundas.

Pieguļ cieši un ērti

Jūs iegūstat lielisku skaņu no 6 mm neodīma skaļruņiem, un jūs varat izbaudīt savas dziesmas komfortabli, pateicoties kompaktajam, vieglajam dizainam. Mīkstie, maināmie austiņu uzgaļi palīdz atrast ērtāko izmēru.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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2.9

no 5

19

Atsauksmes

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Plusi

Ідеальні і стильні навушники

Mīnusi

Немає

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.