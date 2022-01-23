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Izbeigta ražošana
TAT2206GR/00
Ausīs iegulošas austiņas
Īpaši mazs uzlādes ietvars
IPX4 aizsardzība pret ūdeni
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks
Šīs austiņas ar IPX4 drošības pakāpi un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem ļauj baudīt lielisku skaņu jebkādos laikapstākļos. Tās ir pilnībā drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietainu laiku.
Dodieties ceļā ar vairākām uzlādēm kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 6 stundām ilgu darbības laiku plus 12 papildu stundas no jūsu pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā nodrošina vienu darbības stundu. Pilna ietvara uzlāde ar USB-C aizņem 2 stundas.
Iegūstiet patiesas ērtības, ko nodrošina mīkstie un maināmie silikona austiņu uzgaļu apvalki. Katra ieauša uzgaļa apvalks cieši ievietojas auss kanālā, radot ideālu blīvējumu, kas mazina ārējo troksni. “Hokeja nūjas” tipa forma katru ieausi droši notur vietā.
2.8
no 5
44
Atsauksmes
Mihs
23/01/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Mūzikai super
Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super
Plusi
mūzikas klausīšanai super
Mīnusi
Sarunas laikā metāliska skaņa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Plusi
muzyka , etui , aplikacja
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless