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  • Vienmēr gatavas ceļam

Izbeigta ražošana

Pilnībā bezvadu austiņas

TAT2206WT/00

2.8
| (44) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Rozā
Rozā
Zaļa
Zaļa
Vienmēr gatavas ceļam
Vai ir kas vēl noderīgāks par patiesi bezvadu austiņām ar uzlādes ietvaru, kas ietilpst jūsu īpaši piegulošo džinsu kabatā? Šīs šļakatu un sviedru izturīgās, ausīs droši iegulošās austiņas nodrošinās izcilu skaņu un līdz 18 stundām ilgu darbības laiku.
Skatīt visas priekšrocības

Vienmēr gatavas ceļam

  • Ausīs iegulošas austiņas

  • Īpaši mazs uzlādes ietvars

  • IPX4 aizsardzība pret ūdeni

  • Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

IPX4 sviedru un ūdens drošas

IPX4 sviedru un ūdens drošas

Šīs austiņas ar IPX4 drošības pakāpi un jaudīgiem 6 mm skaļruņiem ļauj baudīt lielisku skaņu jebkādos laikapstākļos. Tās ir pilnībā drošas pret šļakatām un sviedriem, un nav arī jāsatraucas par lietainu laiku.

Īpaši mazs uzlādes ietvars ar 12 stundu darbības laiku

Īpaši mazs uzlādes ietvars ar 12 stundu darbības laiku

Dodieties ceļā ar vairākām uzlādēm kabatā. No vienas uzlādes jūs iegūstat līdz 6 stundām ilgu darbības laiku plus 12 papildu stundas no jūsu pilnībā uzlādētā ietvara. Īsa 15 minūšu uzlāde ietvarā nodrošina vienu darbības stundu. Pilna ietvara uzlāde ar USB-C aizņem 2 stundas.

4 krāsas. “Hokeja nūjas” tipa dizains

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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2.8

no 5

44

Atsauksmes

23/01/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Mūzikai super

Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super

Plusi

mūzikas klausīšanai super

Mīnusi

Sarunas laikā metāliska skaņa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Plusi

muzyka , etui , aplikacja

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.