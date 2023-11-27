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TAT3508BK/00
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iOS un Android ierīcēm
Philips austiņu lietotne ļauj pilnībā izmantot jūsu austiņu potenciālu. Varat no savas mobilās ierīces piekļūt visām funkcijām, kas ļaus jums vislabāk izbaudīt skaņu.
Īsā lietošanas pamācība - English (US)
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