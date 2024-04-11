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TAT3508BK/00
Dabas skaņa
Trokšņu slāpēšana
Skaidrāki zvani, esot ceļā
Bluetooth LE Audio*
Trokšņu slāpēšana padara ārējo troksni klusāku, tostarp vēja radīto troksni, lai jūs varētu koncentrēties uz mūziku vai zvaniem. Atstājiet to automātiskā režīmā vai pielāgojiet, izmantojot Philips austiņu lietotni. Vai vēlaties labāk dzirdēt to, kas notiek visapkārt? Piesitiet austiņai, lai aktivizētu informētības režīmu.
Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!
Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeku*, lai nodrošinātu stabilāku savienojumu un ievērojami labāku skaņu. Skaļums nesamazināsies, ja straumēsiet mūziku vai saņemsiet zvanus blīvi apdzīvotās vietās, un filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšanas laikā nav praktiski nekādas aizkaves.
3.8
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
dobromir007
11/04/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Plusi
dżwięk, redukcje szumów, EQ
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Plusi
bateria, muzyka
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Plusi
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
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