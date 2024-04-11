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  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
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  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
  • Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai

Pilnībā bezvadu austiņas

TAT3508WT/00

3.8
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai
Vienmēr izmantojiet strādājot! Šīs patiesi bezvadu trokšņu slāpēšanas austiņas skan lieliski un samazina vēja radīto troksni. Jūs varat iegremdēties melodijās un baudīt skaidrus zvanus, atrodoties ceļā. Ielieciet uzlādes ietvaru kabatā, un esat gatavs visai dienai.
Skatīt visas priekšrocības

Mūzika zvaniem, lai plūstu cauri jūsu dienai

  • Dabas skaņa

  • Trokšņu slāpēšana

  • Skaidrāki zvani, esot ceļā

  • Bluetooth LE Audio*

Vienmēr dzirdēsiet savu mūziku. Trokšņu slāpēšana

Vienmēr dzirdēsiet savu mūziku. Trokšņu slāpēšana

Trokšņu slāpēšana padara ārējo troksni klusāku, tostarp vēja radīto troksni, lai jūs varētu koncentrēties uz mūziku vai zvaniem. Atstājiet to automātiskā režīmā vai pielāgojiet, izmantojot Philips austiņu lietotni. Vai vēlaties labāk dzirdēt to, kas notiek visapkārt? Piesitiet austiņai, lai aktivizētu informētības režīmu.

Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

Zvana laikā īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērzēšanu!

Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth*

Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth*

Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeku*, lai nodrošinātu stabilāku savienojumu un ievērojami labāku skaņu. Skaļums nesamazināsies, ja straumēsiet mūziku vai saņemsiet zvanus blīvi apdzīvotās vietās, un filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšanas laikā nav praktiski nekādas aizkaves.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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3.8

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Plusi

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Plusi

bateria, muzyka

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Plusi

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.