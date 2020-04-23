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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

TAUH201BK/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Šis mirklis pieder jums
Radiet savu telpu! Šīs austiņas ļauj dzirdēt dzidru skaņu un spēcīgus basus. Galvas stīpa ir tik viegla, ka praktiski to nejutīsiet. Plakanais vads ir noturīgs pret sapīšanos. Ausu uzlikas ir mīkstas un nolokāmas, kad esat ceļā.
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Šis mirklis pieder jums

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Elpojoši ausu polsterējumi

  • Kompakti salokāmas

1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

32 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Skaidra skaņa. Spēcīgi basi.

32 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo skaidru skaņu un spēcīgus basus.

Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio.

Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu saglabā skaņu skaidru, kad vēlaties parunāties.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Plusi

cena, brzmienie, wytrzymałość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Verificēts pircējs

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Plusi

Лек,удобен и прецизен!

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Слушалки с микрофон

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Слушалки с микрофон

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.