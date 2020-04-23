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TAUH201WT/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Elpojoši ausu polsterējumi
Kompakti salokāmas
Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.
32 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo skaidru skaņu un spēcīgus basus.
Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu saglabā skaņu skaidru, kad vēlaties parunāties.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
pawlos
23/04/2020
Polska
Philips darbinieks
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Plusi
cena, brzmienie, wytrzymałość
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Verificēts pircējs
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Plusi
Лек,удобен и прецизен!
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Слушалки с микрофон
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH201BK Слушалки с микрофон