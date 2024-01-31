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Izbeigta ražošana
TAW6505/10
Spēcīgāka skaņa. Jebkurā telpā.
Šis jaudīgais bezvadu skaļrunis sniedz 80 W bagātīgas skaņas — kā atsevišķs elements vai kā daļa no vairāku telpu sistēmas. Jūs iegūstat niansētu stereo skanējumu, izcilu sinhronizāciju un vienkāršu vadību, savienojot ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem.
Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās
Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem
Iebūvēts LED apgaismojums
Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai jebkurai ierīcei ar Google Assistant atskaņot mūziku, izmantojot skaļruni. Palieliniet skaļumu ballītē. Samaziniet skaļumu vēlās vakara stundās. Klausieties ziņas un citu saturu. Tas viss — ar brīvroku vadību.
Divi zemo frekvenču skaļruņi, divi pasīvie skaļruņi un divi augsto frekvenču skaļruņi nodrošina telpu piepildošu skaņu ar spēcīgiem basiem un izteiksmīgu diskantu. Wi-Fi straumēšana nodrošina augstākās kvalitātes signālu un izcilu audio sinhronizāciju starp skaļruņiem vai telpām.
3.5
no 5
14
Atsauksmes
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Plusi
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Mīnusi
brak equalizera
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2023-12-31
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Plusi
design, funkcjonalność, jakość
Mīnusi
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2022-03-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Izmantošanas datums 2022-03-06
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Plusi
kvaliteta zvoka in izdelava
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Izmantošanas datums 2024-04-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Izmantošanas datums 2024-04-29