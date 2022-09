Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tie visi ir pieejami

Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem Tidal, izmantojot lietotni Play-Fi, šis skaļrunis straumē jebkuru saturu. No ballīšu atskaņošanas sarakstiem atpūtas telpā līdz podkāstiem birojā — viss jūsu iecienītais saturs skanēs bagātīgāk, izteiksmīgāk un skaidrāk.