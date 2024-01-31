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  • Produkta fotoattēls, skats no priekšas/augšas
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Bezvadu mājas skaļrunis

TAW6505/10

3.5

| (14) Atsauksmes

Spēcīgāka skaņa. Jebkurā telpā.

Šis jaudīgais bezvadu skaļrunis sniedz 80 W bagātīgas skaņas — kā atsevišķs elements vai kā daļa no vairāku telpu sistēmas. Jūs iegūstat niansētu stereo skanējumu, izcilu sinhronizāciju un vienkāršu vadību, savienojot ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem.

Skatīt visas priekšrocības

Spēcīgāka skaņa. Jebkurā telpā.

  • Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās

  • Saderīgs ar DTS Play-Fi

  • Savienojams ar balss asistentiem

  • Iebūvēts LED apgaismojums

Uzlabojiet jūsu viedā palīga skaļruņu skaņu

Lieciet ierīcēm ar iespējotu Alexa funkciju vai jebkurai ierīcei ar Google Assistant atskaņot mūziku, izmantojot skaļruni. Palieliniet skaļumu ballītē. Samaziniet skaļumu vēlās vakara stundās. Klausieties ziņas un citu saturu. Tas viss — ar brīvroku vadību.

Darbojas ar jūsu iecienītajiem MI balss asistentiem

Bagātīga skaņa jebkurā telpā. Perfekta sinhronizācija starp telpām

Divi zemo frekvenču skaļruņi, divi pasīvie skaļruņi un divi augsto frekvenču skaļruņi nodrošina telpu piepildošu skaņu ar spēcīgiem basiem un izteiksmīgu diskantu. Wi-Fi straumēšana nodrošina augstākās kvalitātes signālu un izcilu audio sinhronizāciju starp skaļruņiem vai telpām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.5

no 5

14

Atsauksmes

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Plusi

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Mīnusi

brak equalizera

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2023-12-31

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Plusi

design, funkcjonalność, jakość

Mīnusi

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2022-03-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Izmantošanas datums 2022-03-06

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Plusi

kvaliteta zvoka in izdelava

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Izmantošanas datums 2024-04-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Izmantošanas datums 2024-04-29

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā