30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
PowerCut Blades
Mitrā un sausā skūšanās
Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas
4D Flex Heads
27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts katru reizi būtu vienmērīgs un gluds. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.
Izvēlieties ērto sauso skūšanos vai sakombinējiet ar iecienītākajām putām vai želeju un veiktu atsvaidzinošu slapjo skūšanos, pat dušā.
Peldošās galviņas izliecas četros virzienos, lai uzturētu vienmērīgu saskari ar ādu un to pasargātu no ieplēsumiem un griezumiem.
4.6
no 5
618
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Duet1
07/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Labs produkts!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Plusi
Viss labi
Mīnusi
Nekas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Marx796
25/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Perfekti.
Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
zaliasmiskas
26/05/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
Už savo kainą - puikus gaminys
Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.