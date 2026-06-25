10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Sejas skuvekļi
Visas sērijas
Shaver 3000X Series Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Atbalsts
X3002/00
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)
Lietotāja rokasgrāmata
Visi (3)
Ko nozīmē simboli uz mana Philips skuvekļa?
Kā tīrīt Philips skuvekli?
Ko es varu izmantot, lai uzlādētu Philips izstrādājumus ar USB uzlādes funkciju?
SH30Skuvekļa galviņas
HQ87 USB sienas adapteris
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim