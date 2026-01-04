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XC2011/01
Jaudīga sūkšana ar PowerCyclone 7
LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem, lai nepalaistu garām putekļus
Līdz 40 min eko/10 min turbo režīmā (2)
2 iestatījumi un sienas statīvs
PowerCyclone 7 un PowerBlade digitālais motors kopā rada ievērojamu gaisa plūsmas ātrumu (līdz 660 l/min (3)) energoefektīvā veidā. Kāds ir rezultāts? Rūpīga putekļu un netīrumu savākšana un ilgāks darbības laiks — it īpaši uz cieta grīdas seguma.
Ar LED uzgali katra kustība ir efektīva, ar augstāko iestatījumu uztverot līdz 99% (7) putekļu un netīrumu. Uzgalis izgaismo sīkās putekļu daļiņas precīzā leņķī, lai redzētu, kur jātīra. Uzgaļa konstrukcija veidot tā, lai tas maksimāli pietuvotos sienām un stūriem, uztverot grūti izkustināmās netīrumu daļiņas, lai nepaliek ne puteklītis.
Philips 2000. sērijas putekļsūcējs ar vienu uzlādes reizi iztīra vairāk nekā 180 m2 platību eko režīmā un vairāk nekā 45 m2 turbo režīmā.(5)
Atsauksmes
(1) Standarta režīms, tikai rokas ierīce
(2) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīms, tikai rokas ierīce
(3) Turbo režīmā
(4) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīmā, tikai rokas ierīce
(5) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali
(6) Daļiņu izmērs > 0,5 μm
(7) Uz cietā seguma turbo režīmā