10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
2000. sērija Bezvada putekļsūcējs
Atbalsts
XC2011/01
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (6)
Other Questions (1)
Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Akumulatoru atsaukums: Philips 2000 un Philips 3000 sērijas bezvadu putekļsūcēji
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijaPiederumu komplekts
Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijaNomaiņas filtrs
Philips 3000./2000. sērijas bezvadu putekļsūcējs rāda kļūdas kodu
Philips 3000./2000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
Man neizdodas atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni
Philips bezvadu putekļsūcējs rada neparastu skaņu
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim