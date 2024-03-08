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  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana

3000. sērijaBezvada putekļu sūcējs

XC3131/01

4.7
| (15) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Vienkārša, jaudīga tīrīšana
Ar vieglo Philips 3000. sērijas ierīci tīrīšana ir kā izklaide. PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgu sūkšanu uz cietā grīdas seguma, bet LED uzgalis izgaismo citādi grūti saskatāmus putekļus. Notīra un ātri veic mitro uzkopšanu.
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Tīrīšana līdz 60 min ar vienu uzlādes reizi (1)

Vienkārša, jaudīga tīrīšana

  • Jaudīga sūkšana ar PowerCyclone 8

  • LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem, lai nepalaistu garām putekļus

  • Līdz 60 m. eko rež.,15 m. turbo rež.(2)

  • Iekļauts Aqua modulis mitrajai uzkopšanai

  • 2 iestatījumi, 2 pied., sienas statīvs

PowerCyclone 8: jaudīga sūkšana, minimāls akumulatora jaudas patēriņš (8)

PowerCyclone 8: jaudīga sūkšana, minimāls akumulatora jaudas patēriņš (8)

PowerCyclone 8 un PowerBlade digitālais motors strādā kopā, lai energoefektīvi radītu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 820 L/min (3)). Kāds ir rezultāts? Rūpīga un ātrāka putekļu savākšana, jo īpaši no cietajiem grīdas segumiem.

LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem izgaismo putekļus un vada katru kustību

LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem izgaismo putekļus un vada katru kustību

Izmantojot mūsu LED uzgali, katrai kustībai ir nozīme, jo tiek savākti līdz pat 99% putekļu un netīrumu augstākajā iestatījumā (4). Tas izgaismo mazās putekļu daļiņas tieši vajadzīgajā leņķī, lai redzētu, tieši kur tīrīt. Uzgalis ir veidots tā, lai piekļūtu tuvu sienām un malām, uztvertu pat grūti savācamās netīrumu daļiņas, neatstājot pat vissīkāko puteklīti.

Vienkārša tīrīšana rokas putekļsūcēja funkcijas un piederumu dēļ

Vienkārša tīrīšana rokas putekļsūcēja funkcijas un piederumu dēļ

Skapīšos, stūros, pie griestiem — Philips 3000. sērijas ierīce tiks galā ar visu. To var pārveidot par rokas putekļsūcēju, atvieglojot pārvietošanu. Garais spraugu uzgalis palīdz iztīrīt šauras vietas. “Divi vienā” kombinēto uzgali var viegli pārveidot par mīkstu suku, ar ko apstrādāt saudzējamas virsmas, un platu šaurās vietās ievietojamo uzgali īpaši grūti tīrāmiem stūriem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

15

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

4
3
2

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос

Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.

Plusi

знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи

Mīnusi

на ворсистий килим не підійде

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Зручний, час роботи

Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим

Plusi

Зручність, час роботи, мийна насадка

Mīnusi

Жодних

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Atrunas

  1. (1) Standarta režīms, tikai rokas ierīce

  2. (2) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīms, tikai rokas ierīce

  3. (3) Turbo režīmā

  4. (4) Uz cietā seguma turbo režīmā

  5. (5) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīmā, tikai rokas ierīce

  6. (6) Daļiņu izmērs > 0,5 μm

  7. (7) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali

  8. (8) Turbo režīms, tikai rokas ierīce