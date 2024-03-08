30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Jaudīga sūkšana ar PowerCyclone 8
LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem, lai nepalaistu garām putekļus
Līdz 60 m. eko rež.,15 m. turbo rež.(2)
Iekļauts Aqua modulis mitrajai uzkopšanai
2 iestatījumi, 2 pied., sienas statīvs
PowerCyclone 8 un PowerBlade digitālais motors strādā kopā, lai energoefektīvi radītu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 820 L/min (3)). Kāds ir rezultāts? Rūpīga un ātrāka putekļu savākšana, jo īpaši no cietajiem grīdas segumiem.
Izmantojot mūsu LED uzgali, katrai kustībai ir nozīme, jo tiek savākti līdz pat 99% putekļu un netīrumu augstākajā iestatījumā (4). Tas izgaismo mazās putekļu daļiņas tieši vajadzīgajā leņķī, lai redzētu, tieši kur tīrīt. Uzgalis ir veidots tā, lai piekļūtu tuvu sienām un malām, uztvertu pat grūti savācamās netīrumu daļiņas, neatstājot pat vissīkāko puteklīti.
Skapīšos, stūros, pie griestiem — Philips 3000. sērijas ierīce tiks galā ar visu. To var pārveidot par rokas putekļsūcēju, atvieglojot pārvietošanu. Garais spraugu uzgalis palīdz iztīrīt šauras vietas. “Divi vienā” kombinēto uzgali var viegli pārveidot par mīkstu suku, ar ko apstrādāt saudzējamas virsmas, un platu šaurās vietās ievietojamo uzgali īpaši grūti tīrāmiem stūriem.
4.7
no 5
15
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Plusi
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Mīnusi
на ворсистий килим не підійде
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Plusi
Зручність, час роботи, мийна насадка
Mīnusi
Жодних
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Standarta režīms, tikai rokas ierīce
(2) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīms, tikai rokas ierīce
(3) Turbo režīmā
(4) Uz cietā seguma turbo režīmā
(5) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīmā, tikai rokas ierīce
(6) Daļiņu izmērs > 0,5 μm
(7) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali
(8) Turbo režīms, tikai rokas ierīce