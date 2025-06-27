30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW7263/11
XW9463/11
XC3131/01
XC3131/61
XC3132/01
Piemērots visu veidu cietajiem grīdas segumiem
Noņem taukus, traipus, lipīgus netīrumus
Ar vienu pudeli pietiek 25 tīrīšanas reizēm
Saderīgs ar visām Philips mitrās tīrīšanas ierīcēm
Komplektā iekļauts vāciņš pareizai dozēšanai. Doza 10 ml uz 1 ūdens tvertni; vienā pudelē pietiek šķīduma 25 tīrīšanas reizēm.
Mājdzīvniekiem un ģimenei piemērota formula, lietojot atbilstoši paredzētajam nolūkam
Optimālākais un profesionālākais tīrīšanas rezultāts, izmantojot Philips grīdu mitrās tīrīšanas ierīci uz lamināta, parketa, koka, flīžu, marmora, betona, PVH, un citām grīdām
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Plusi
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Mīnusi
zadne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah