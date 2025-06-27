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  • Grīdas tīrīšanas šķīdums

Philips grīdas tīrīšanas līdzeklisPiemērots visu veidu cietajiem grīdas segumiem

XV1792/01

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Grīdas tīrīšanas šķīdums
Philips grīdu tīrīšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu grīdām, un tas efektīvi notīrīs taukvielas, traipus un lipīgus netīrumus. To var izmantot ar Philips putekļsūcējiem ar mazgāšanas funkciju, lai iegūtu izcili tīru rezultātu.
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Grīdas tīrīšanas šķīdums

  • Piemērots visu veidu cietajiem grīdas segumiem

  • Noņem taukus, traipus, lipīgus netīrumus

  • Ar vienu pudeli pietiek 25 tīrīšanas reizēm

  • Saderīgs ar visām Philips mitrās tīrīšanas ierīcēm

Koncentrēta tīrīšanas formula

Komplektā iekļauts vāciņš pareizai dozēšanai. Doza 10 ml uz 1 ūdens tvertni; vienā pudelē pietiek šķīduma 25 tīrīšanas reizēm.

Mājdzīvniekiem un ģimenei piemērota formula

Mājdzīvniekiem un ģimenei piemērota formula, lietojot atbilstoši paredzētajam nolūkam

Efektīvs tīrīšanas šķīdums visu veidu cietajiem grīdas segumiem

Optimālākais un profesionālākais tīrīšanas rezultāts, izmantojot Philips grīdu mitrās tīrīšanas ierīci uz lamināta, parketa, koka, flīžu, marmora, betona, PVH, un citām grīdām

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Plusi

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Mīnusi

zadne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.