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  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
  • Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.

3000. sērijaBezvada putekļu sūcējs

XC3131/61

Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.
Kārtīgi uzkopiet grīdas vienā piegājienā ar Philips 3000. sērijas bezvadu putekļsūcēju. Mūsu izstrādātā LED sprausla atklāj paslēpušos putekļus un netīrumus, un tad tos savāc ar tehnoloģiju PowerCyclone 8. Līdz pat 60 minūšu darbības laiks¹ padara jūsu mājas uzkopšanu vieglu
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Darbojas līdz pat 60 minūtēm¹ un vada ar LED sprauslu

Atklājiet paslēpušos putekļus. Notīriet tos vienā piegājienā.

  • Digitālais motors

  • LED uzgalis

  • Sūc un slauka ar vienu kustību

  • Iekļautie piederumi

PowerCyclone 8 savāc putekļus ar optimālu akumulatora jaudas lietojumu.

PowerCyclone 8 savāc putekļus ar optimālu akumulatora jaudas lietojumu.

Mūsu jaudīgā tehnoloģija nodrošina nevainojamu efektivitātes un rezultātu kombināciju. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu spēcīgu putekļu savākšanu un vienlaikus spētu darboties līdz pat 60 minūtēm parastā režīmā un 15 minūtēm turbo režīmā.

Digitālais motors izturībai.

Digitālais motors izturībai.

Mūsu digitālais motors nodrošina to, ka bezvada putekļsūcējs ir gan izturīgs, gan jaudīgs.

Noņemams 25,2 voltu akumulators ilgstošai tīrīšanai.

Noņemams 25,2 voltu akumulators ilgstošai tīrīšanai.

Vai vēlies tīrīšanas laikā iztikt bez uzlādes? Mūsu noņemamais akumulators nodrošina to, ka var nomainīt akumulatoru pret uzlādētu un turpināt darbu gandrīz uzreiz⁴.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. ¹ Eko režīms, tikai rokas ierīce.

  2. ² Turbo režīmā, uz cietas grīdas.

  3. ³ Daļiņu izmērs > 0,5 μm.

  4. ⁴ Otrs akumulators tiek pārdots atsevišķi, XV1635.