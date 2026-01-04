30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XC3131/61
Digitālais motors
LED uzgalis
Sūc un slauka ar vienu kustību
Iekļautie piederumi
Mūsu jaudīgā tehnoloģija nodrošina nevainojamu efektivitātes un rezultātu kombināciju. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu spēcīgu putekļu savākšanu un vienlaikus spētu darboties līdz pat 60 minūtēm parastā režīmā un 15 minūtēm turbo režīmā.
Mūsu digitālais motors nodrošina to, ka bezvada putekļsūcējs ir gan izturīgs, gan jaudīgs.
Vai vēlies tīrīšanas laikā iztikt bez uzlādes? Mūsu noņemamais akumulators nodrošina to, ka var nomainīt akumulatoru pret uzlādētu un turpināt darbu gandrīz uzreiz⁴.
Atsauksmes
¹ Eko režīms, tikai rokas ierīce.
² Turbo režīmā, uz cietas grīdas.
³ Daļiņu izmērs > 0,5 μm.
⁴ Otrs akumulators tiek pārdots atsevišķi, XV1635.