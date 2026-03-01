XD1142/10
Kompakts izmēra un jaudīga darbība.
Jaudīgs, kompakts un efektīvs – Philips 1000. sērijas putekļsūcējs ar maisu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz visu veidu grīdām, vienkāršu uzglabāšanu un HEPA filtru, kas aiztur >99,9% smalko putekļu.Skatīt visas priekšrocības
Baudi lielisku sūkšanas jaudu, ko nodrošina 750 W motors. Tas efektīvi savāc putekļus no cietām grīdām un paklājiem, atstājot tavu māju svaigu un tīru.
Viegli pielāgojams ar kājas pedāli cietām grīdām vai paklājiem. Tā noslēgtā konstrukcija nodrošina ciešu kontaktu ar virsmu, padarot tīrīšanu ātrāku un efektīvāku.
Ietaupi vērtīgo uzglabāšanas vietu, pateicoties ierīces kompaktajam un vieglajam dizainam. Tas ir pietiekami viegls, lai to varētu ērti uzglabāt skapī vai plauktā.
HEPA filtru sistēma aiztur >99,99%* sīko putekļu daļiņu, nodrošinot tīrāku gaisu tavās mājās.
Novērtē nepārtrauktu tīrīšanu ar 9 metru darbības rādiusu no kontaktligzdas līdz uzgalim – ideāli piemērots vairāku istabu un plašu telpu uzkopšanai, nemainot kontaktligzdu.
Lielais 3 litru putekļu nodalījums un ilgi kalpojošie universālie maisi nodrošina optimālu sūkšanas jaudu līdz maisiņš ir pilns, kā arī hermētisku, tīru maisa izmešanu.
Šauru spraugu tīrīšanai paredzētais uzgalis ir integrēts putekļsūcējā, tāpēc tam var ērti piekļūt jebkurā laikā.
Izgatavots ar precizitāti un rūpību Nīderlandē, atspoguļojot Philips inovāciju, kvalitātes un uzticamības mantojumu.
110 mm mēbeļu uzgalis ir izstrādāts optimālai mīksto mēbeļu, piemēram, spilvenu, dīvānu un atzveltnes krēslu tīrīšanai, pat noņemot mājdzīvnieku spalvas.
