30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XU2000/15
Vienlaikus sūc putekļus un mazgā
Divtik liela sūkšanas jauda¹
Navigācija ar LDS radara sensoru
Pielāgošana ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.
Robotam ir divtik liela sūkšanas jauda¹, un tas var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un no paklājiem un grīdsegām² tiek savākti pat vissmalkākie putekļi.
Lai uztvertu smalkas putekļu daļiņas, kas slēpjas dziļi paklājā², robots automātiski palielina sūkšanas jaudu, ja tas atrodas uz paklāja vai grīdsegas.
Atsauksmes
1 — salīdzinājumā ar XU2000/10 un XU2000/20.
2 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vislielākās sūkšanas jaudas iestatījumu.
3 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.