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  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā
  • Katru dienu atgriezies tīrā mājā

2000. sērijaPutekļsūcējs robots

XU2000/15

Katru dienu atgriezies tīrā mājā
Maini savus tīrīšanas paradumus, veicot sūkšanu un mazgāšanu vienā piegājienā. Robots nodrošina divtik lielu sūkšanas jaudu¹. Turklāt, kad robots uzbrauc uz paklāja, tā jauda tiek palielināta, lai panāktu perfektu rezultātu. To visu var ērti vadīt, izmantojot lietotni HomeRun.
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Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles

Katru dienu atgriezies tīrā mājā

  • Vienlaikus sūc putekļus un mazgā

  • Divtik liela sūkšanas jauda¹

  • Navigācija ar LDS radara sensoru

  • Pielāgošana ar lietotni HomeRun

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.

Īpaši spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Īpaši spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Robotam ir divtik liela sūkšanas jauda¹, un tas var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un no paklājiem un grīdsegām² tiek savākti pat vissmalkākie putekļi.

Uzbraucot uz paklāja, automātiski palielina sūkšanas jaudu

Uzbraucot uz paklāja, automātiski palielina sūkšanas jaudu

Lai uztvertu smalkas putekļu daļiņas, kas slēpjas dziļi paklājā², robots automātiski palielina sūkšanas jaudu, ja tas atrodas uz paklāja vai grīdsegas.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. 1 — salīdzinājumā ar XU2000/10 un XU2000/20.

  2. 2 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vislielākās sūkšanas jaudas iestatījumu.

  3. 3 — pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vismazāko sūkšanas jaudas iestatījumu.