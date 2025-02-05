30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Vienlaikus sūc putekļus un mazgā
Jaudas palielināšana uz paklāja
Navigācija ar LDS radara sensoru
Kompakta autom. iztukšošanas stacija
Pielāgošana ar lietotni HomeRun
Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.
Ērtā automātiskās iztukšošanas dokstacija nodrošinās 70 dienas* bez jebkāda satraukuma, jo robots pats automātiski iztukšojas dokstacijā. Tā ir aprīkota ar 3,0 L S-bag maisiņu, kura ietilpība atbilst 70 dienu laikā savāktajiem putekļiem un citiem netīrumiem, lai robots nebūtu katru reizi jāiztukšo. Universālo S-bag maisiņu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir lieliski piemērots cilvēkiem, kam ir astma un dažādas alerģijas.
Robots ar spēcīgo sūkšanas jaudu var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un tiek savākti pat vissmalkākie putekļi no paklājiem un grīdsegām.*
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Plusi
Самопочства се
Mīnusi
Захваща малки предмети
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Plusi
Бързина, работа през апликация
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1. Faktiskais rezultāts var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, izmantošanas veida u. c.
2. Pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vislielākās sūkšanas jaudas iestatījumu.
3. Pārbaudīts sūkšanas un mazgāšanas režīmā, izmantojot vismazākās sūkšanas jaudas un grīdas lupatiņas mitruma iestatījumu.
4. Salīdzinājumā ar HomeRun 3000. sērijas XU3100 stacijas izmēriem.