ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
  • Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā

2000. sērijaPutekļsūcējs robots

XU2100/20

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā
Tīrīšana bez piepūles — mūsu robots sūc un mazgā ar īpaši lielu jaudu. Stilīgā Auto-Empty dokstacija nodrošinās jums 70 dienas bez jebkāda satraukuma. Izmantojiet uzlabotās tīrīšanas iespējas, kas īpaši pielāgotas jūsu mājas vajadzībām.
Skatīt visas priekšrocības

Ikdienas mitrā un sausā tīrīšana bez piepūles

Uzziniet, cik patīkami ir atgriezties tīrā mājā

  • Vienlaikus sūc putekļus un mazgā

  • Jaudas palielināšana uz paklāja

  • Navigācija ar LDS radara sensoru

  • Kompakta autom. iztukšošanas stacija

  • Pielāgošana ar lietotni HomeRun

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Vienlaikus sūc un mazgā, bez piepūles notīra putekļus un netīrumus

Robots vienā piegājienā sūc un mazgā cietos grīdas segumus, lai ik dienu tiktu galā ar smalko putekļu slāni, kas uzkrājas uz grīdām. Tiek noņemts vairāk smalko putekļu nekā tikai ar sūkšanu; pēdas būs tīras, pat staigājot basām kājām.

70 dienas bez jebkādām raizēm, izmantojot automātiskās iztukšošanas dokstaciju

70 dienas bez jebkādām raizēm, izmantojot automātiskās iztukšošanas dokstaciju

Ērtā automātiskās iztukšošanas dokstacija nodrošinās 70 dienas* bez jebkāda satraukuma, jo robots pats automātiski iztukšojas dokstacijā. Tā ir aprīkota ar 3,0 L S-bag maisiņu, kura ietilpība atbilst 70 dienu laikā savāktajiem putekļiem un citiem netīrumiem, lai robots nebūtu katru reizi jāiztukšo. Universālo S-bag maisiņu var higiēniski izmest bez putekļu mākoņa — tas ir lieliski piemērots cilvēkiem, kam ir astma un dažādas alerģijas.

Spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Spēcīga sūkšanas jauda putekļu un netīrumu savākšanai

Robots ar spēcīgo sūkšanas jaudu var savākt lielus netīrumus, piemēram, drupatas un mājdzīvnieku spalvas. Ikdienas netīrumi uz grīdas neuzkrājas, un tiek savākti pat vissmalkākie putekļi no paklājiem un grīdsegām.*

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Plusi

Самопочства се

Mīnusi

Захваща малки предмети

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Plusi

Бързина, работа през апликация

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1. Faktiskais rezultāts var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, izmantošanas veida u. c.

  2. 2. Pārbaudīts tikai putekļsūcēja režīmā, izmantojot vislielākās sūkšanas jaudas iestatījumu.

  3. 3. Pārbaudīts sūkšanas un mazgāšanas režīmā, izmantojot vismazākās sūkšanas jaudas un grīdas lupatiņas mitruma iestatījumu.

  4. 4. Salīdzinājumā ar HomeRun 3000. sērijas XU3100 stacijas izmēriem.