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180° sūkšanas uzgalis
21,6 V, līdz pat 50 min
Trīs vienā: sūc, mazgā un rokas ierīce
Gaismas diodes uzgalī
180° iesūkšanas uzgalis ir veidots tā, lai precīzi un spēcīgi savāktu līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu uz visiem grīdas segumiem un pat grūti aizsniedzamās vietās.
Putekļi, pūkas, mati un drupatas ir pavisam viegli pamanāmi un satīrāmi, pateicoties SpeedPro uzgalī integrētajām gaismas diodēm. Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus, veicot uzkopšanu.
Unikālā putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma palīdz noņemt līdz pat 99 % baktēriju vienā reizē. Vadāma ūdens plūsma nodrošina optimālu mitrumu, kas piemērots visiem cietajiem grīdas segumiem. Mikrošķiedras lupatiņas ir mazgājamas ar rokām vai veļas mazgājamā mašīnā.
4.4
no 5
49
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Сергій81
11/05/2021
Україна
Philips darbinieks
Одновременная сухая и влажная уборка
[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.
Plusi
Компактен, долго держит заряд.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
05/11/2020
Україна
Дуже тихий та компактний
Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000
Plusi
Усе
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
11/10/2020
Україна
Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса
Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Mazgāt filtru reizi 2 nedēļās ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiest, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvēt 24 stundas.