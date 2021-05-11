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  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
  • Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce

SpeedPro AquaBezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs

FC6728/01

4.4
| (49) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu
Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce
Jaunais SpeedPro Aqua bezvada putekļsūcējs nodrošina ātru tīrīšanu, pateicoties tā spējai tikt arī grūti aizsniedzamās vietās. Tas ir aprīkots ar 180° sūkšanas uzgali, kas ļauj precīzi savākt netīrumus, kā arī unikālu putekļsūcēja un mazgāšanas sistēmu.
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Ātrs, trīs vienā – sūkšana, mazgāšana un rokas ierīce

  • 180° sūkšanas uzgalis

  • 21,6 V, līdz pat 50 min

  • Trīs vienā: sūc, mazgā un rokas ierīce

  • Gaismas diodes uzgalī

Notver līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

Notver līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

180° iesūkšanas uzgalis ir veidots tā, lai precīzi un spēcīgi savāktu līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu uz visiem grīdas segumiem un pat grūti aizsniedzamās vietās.

Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus

Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus

Putekļi, pūkas, mati un drupatas ir pavisam viegli pamanāmi un satīrāmi, pateicoties SpeedPro uzgalī integrētajām gaismas diodēm. Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus, veicot uzkopšanu.

Putekļsūcējs, mazgāšanas un rokas ierīce, kas likvidē līdz pat 99 % baktēriju

Putekļsūcējs, mazgāšanas un rokas ierīce, kas likvidē līdz pat 99 % baktēriju

Unikālā putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma palīdz noņemt līdz pat 99 % baktēriju vienā reizē. Vadāma ūdens plūsma nodrošina optimālu mitrumu, kas piemērots visiem cietajiem grīdas segumiem. Mikrošķiedras lupatiņas ir mazgājamas ar rokām vai veļas mazgājamā mašīnā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

49

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

11/05/2021

Україна

Україна

Philips darbinieks

Одновременная сухая и влажная уборка

[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.

Plusi

Компактен, долго держит заряд.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже тихий та компактний

Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000

Plusi

Усе

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

11/10/2020

Україна

Україна

Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса

Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Mazgāt filtru reizi 2 nedēļās ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiest, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvēt 24 stundas.