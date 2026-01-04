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  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

Philips OneUp 3000. sērijaElektriskā slota

XV3101/01

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
Aizmirsti slotas, kas izsmērē netīrumus! Iepazīsties ar Philips OneUp elektrisko slotu, kas nodrošina divreiz tīrākas grīdas divreiz ātrāk***. Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, tā uzsūc netīro ūdeni, vienlaikus mazgājot grīdu tikai ar tīru ūdeni, panākot nevainojamu spīdumu.
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Tik tīras grīdas kā nekad iepriekš!

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

  • Divreiz tīrākas grīdas nekā ar parasto grīdas lupatu***. Rūpīga tīrīšana likvidē līdz 99,9 % baktēriju*.

  • Divreiz ātrāka tīrīšana nekā ar parasto grīdas lupatu ļauj izmazgāt grīdas uz pusi ātrāk.**

  • Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, klusi uzsūcot netīro.

  • Bezvada un ērti manevrējama konstrukcija ar 360° rotējošu eņģi nodrošina neierobežotu kustību brīvību.

  • Ilgmūžīgs akumulators un noņemamas lupatiņas līdz 50 minūšu ilgai nepārtrauktai tīrīšanai.

Nesamieries ar netīrām grīdām – tik nevainojami tīra tikai Philips OneUp!

Nesamieries ar netīrām grīdām – tik nevainojami tīra tikai Philips OneUp!

Notīra taukus, traipus, smalkos putekļus, lipīgus un ikdienas netīrumus, likvidējot līdz 99,9 % baktēriju*. Spodra grīda bez netīrumu atlikumiem un švīkām!

Ērti un bez spaiņa – viegla uzkopšana no sākuma līdz beigām!

Ērti un bez spaiņa – viegla uzkopšana no sākuma līdz beigām!

Uzkop grīdu bez pūlēm, aizmirstot par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.

Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija

Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija

Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, vari būt drošs, ka netīrumi netiek izsmērēti. Tā vienmēr mazgā grīdu tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/10
    • Maiga mikrošķiedra cieto, tostarp arī saudzējamu, neabsorbējošu grīdu tīrīšanai.
    • Par 50% ātrāka žāvēšana, salīdzinot ar manuālu slotu: vienlaikus mazgā un žāvē, lai uz grīdas nepaliktu nosēdumi.**
    • Viegli noņemamas, ērtai mazgāšanai ar elektrisko slotu paredzētas uzlikas.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija klusi uzsūc netīro, bet mazgāšanai izmanto tikai tīro ūdeni
    • Atkārtoti izmantojams līdz pat 6 mēnešiem: Philips OneUp maināmās uzlikas var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Maināmās uzlikas

    XV1882/20
    • Maiga mikrošķiedra cietajām, tostarp saudzējamām, neabsorbējošām grīdām.
    • Par 50% ātrāka žūšana nekā ar parasto grīdas lupatu; vienlaikus mazgā un žāvē, lai panāktu nevainojamu tīrību.**
    • Viegli noņemamas un izstrādātas, lai atvieglotu uzkopšanu un nodrošinātu tīrīšanu bez pūlēm.
    • Patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
    • Lietojamas līdz pat 6 mēnešiem, Philips OneUp nomaināmās uzlikas var mazgāt gan veļas mašīnā, gan ar rokām.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Grīdas mazg. līdzeklis

    XV1892/02
    • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
    • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
    • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
    • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
    • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Vizuālā tīrība: notīrītās virsmas spīdīguma mērījums, pārbaudīta šķidrumu savākšana salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām.

  2. Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto mazgāšanas slotu uz neabsorbējošas grīdas saskaņā ar IEC 60335-2-2 aklimatizētajiem apstākļiem.

  3. Testēts konkrētā testa zonā ar E. Coli un S. Aureus paraugiem, izmantojot tikai ūdeni.

  4. Mājoklim, kura platība ir 125 m².