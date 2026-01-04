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XV3101/01
Divreiz tīrākas grīdas nekā ar parasto grīdas lupatu***. Rūpīga tīrīšana likvidē līdz 99,9 % baktēriju*.
Divreiz ātrāka tīrīšana nekā ar parasto grīdas lupatu ļauj izmazgāt grīdas uz pusi ātrāk.**
Oriģinālā patentētā OneUp tehnoloģija mazgā tikai ar tīru ūdeni, klusi uzsūcot netīro.
Bezvada un ērti manevrējama konstrukcija ar 360° rotējošu eņģi nodrošina neierobežotu kustību brīvību.
Ilgmūžīgs akumulators un noņemamas lupatiņas līdz 50 minūšu ilgai nepārtrauktai tīrīšanai.
Notīra taukus, traipus, smalkos putekļus, lipīgus un ikdienas netīrumus, likvidējot līdz 99,9 % baktēriju*. Spodra grīda bez netīrumu atlikumiem un švīkām!
Uzkop grīdu bez pūlēm, aizmirstot par spaiņiem, ūdens izspiešanu vai skalošanu. Philips OneUp elektriskā mazgāšanas slota ikvienu darba posmu paveic vienkārši.
Pateicoties patentētajai OneUp tehnoloģijai, vari būt drošs, ka netīrumi netiek izsmērēti. Tā vienmēr mazgā grīdu tikai ar tīru ūdeni, vienlaikus klusi uzsūcot netīro.
Atsauksmes
Vizuālā tīrība: notīrītās virsmas spīdīguma mērījums, pārbaudīta šķidrumu savākšana salīdzinājumā ar parastajām mazgāšanas slotām.
Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar parasto mazgāšanas slotu uz neabsorbējošas grīdas saskaņā ar IEC 60335-2-2 aklimatizētajiem apstākļiem.
Testēts konkrētā testa zonā ar E. Coli un S. Aureus paraugiem, izmantojot tikai ūdeni.
Mājoklim, kura platība ir 125 m².