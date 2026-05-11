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  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
  • Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

Philips OneUpGrīdas mazg. līdzeklis

XV1892/02

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp
Mūsu īpaši izstrādātais mazgāšanas līdzeklis uzlabo Philips OneUp elektriskās mazgāšanas slotas sniegumu. Ideāli piemērots izmantošanai uz visu veidu cietajām grīdām, saudzējamām virsmām un ikdienas netīrumu savākšanai, nodrošinot spīdumu bez švīkām, lai māja būtu tīra un svaiga.
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Savietojamie produkti
Philips OneUp 3000. sērija

Philips OneUp 3000. sērija
Elektriskā slota

XV3101/01

Oriģinālā Philips OneUp 3000. sērija

Oriģinālā Philips OneUp 3000. sērija
Elektriskā slota

XV3101/11

Philips OneUp 5000. sērija

Philips OneUp 5000. sērija
Elektriskā slota

XV5113/01

6000. sērija

6000. sērija
Bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW6264/11

7000. sērija

7000. sērija
AquaTrio bezvada putekļsūcējs ar mazgāšanas funkciju

XW7263/11

Tik tīras grīdas kā nekad iepriekš!

Jaunums grīdas mazgāšanā – OneUp

  • Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.

  • Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.

  • Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**

  • Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.

  • Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.

Īpaši izstrādāts Philips OneUp elektriskajai mazgāšanas slotai

Īpaši izstrādāts Philips OneUp elektriskajai mazgāšanas slotai

Philips OneUp Ultra koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis ir īpaši izstrādāts Philips OneUp elektriskajām mazgāšanas slotām. Tas nodrošina maksimālu tīrīšanas sniegumu, ar katru reizi pagarinot slotas kalpošanas laiku.

Vienkārša un optimāla dozēšana

Vienkārša un optimāla dozēšana

Philips OneUp Ultra koncentrētā grīdas mazgāšanas līdzekļa kasetne viegli nostiprinās elektriskās mazgāšanas slotas tīrā ūdens tvertnē, nodrošinot optimālu un ērtu dozēšanu, lai grīdas būtu tīras.

Par 50% ātrāka žāvēšana un nevainojama tīrība, izmantojot OneUp uzlikas**

Par 50% ātrāka žāvēšana un nevainojama tīrība, izmantojot OneUp uzlikas**

Mazgā un žāvē vienlaicīgi, iegūstot nevainojami tīras grīdas. Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina optimālu un vienmērīgu mitrināšanu un par 50% ātrāku žāvēšanu**

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

25/03/2026

България

България

Препарат за ел. Моп

Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

25/03/2026

България

България

Пристрастена към аромата

Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.

Plusi

Прекрасен аромат, без замазани следи

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

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Atrunas

  1. Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar manuālo slotu uz neabsorbējoša grīdas seguma saskaņā ar IEC60335-2-2 aklimatizētiem apstākļiem

  2. saskaņā ar OECD vadlīniju 302 B