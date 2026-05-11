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XV3101/01
XV3101/11
XV5113/01
XW6264/11
XW7263/11
Pagarina slotas mūžu: vienkārša un optimāla dozēšanas formula samazina nodilumu.
Vienkārša dozēšana ar 40 lietošanas reižu kasetnēm: īpaši koncentrēta formula nodrošina maigu tīrīšanu.
Ātra žāvēšana: panāk 50% ātrāku žāvēšanu nekā manuālās slotas tīrīšanai bez traipiem.**
Ekonomisks risinājums: viena kasetne aizstāj līdz pat trim parasta tīrīšanas līdzekļa pudelēm.
Piemērots mājdzīvniekiem un ģimenei: pasargā virsmas, vienlaikus veicinot veselīgāku vidi.
Philips OneUp Ultra koncentrēts grīdas mazgāšanas līdzeklis ir īpaši izstrādāts Philips OneUp elektriskajām mazgāšanas slotām. Tas nodrošina maksimālu tīrīšanas sniegumu, ar katru reizi pagarinot slotas kalpošanas laiku.
Philips OneUp Ultra koncentrētā grīdas mazgāšanas līdzekļa kasetne viegli nostiprinās elektriskās mazgāšanas slotas tīrā ūdens tvertnē, nodrošinot optimālu un ērtu dozēšanu, lai grīdas būtu tīras.
Mazgā un žāvē vienlaicīgi, iegūstot nevainojami tīras grīdas. Philips OneUp maināmās uzlikas nodrošina optimālu un vienmērīgu mitrināšanu un par 50% ātrāku žāvēšanu**
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Philips fen
25/03/2026
България
Препарат за ел. Моп
Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Domakinqta
25/03/2026
България
Пристрастена към аромата
Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.
Plusi
Прекрасен аромат, без замазани следи
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Mērījuma rezultāts salīdzinājumā ar manuālo slotu uz neabsorbējoša grīdas seguma saskaņā ar IEC60335-2-2 aklimatizētiem apstākļiem
saskaņā ar OECD vadlīniju 302 B