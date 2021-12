Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes

Iespējams, ka iesprostots gaiss bloķē ūdens padevi jūsu Philips espresso automātā, un tas var būt viens no iemesliem, kāpēc no ūdens tvertnes netiek padots ūdens. Lasiet tālāk, lai uzzinātu visus iespējamos cēloņus un to, kā šo problēmu atrisināt.