Gaisa plūsmas ejā ir iestrēdzis kāds svešķermenis

Gaisa plūsmas ejā var iestrēgt svešķermeņi. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Iztīriet uzgali saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā vai tālāk redzamajā videoklipā.

Lai pārbaudītu cauruli, atvienojiet to no ierīces. Pārbaudiet arī, vai svešķermeņi nav iestrēguši roktura daļā. Izņemiet svešķermeni no uzgaļa vai caurules un ieslēdziet ierīci.

Ierīcē nav ievietots filtrs

Ja ierīcē nav filtra, tas var radīt sūkšanas jaudas problēmas. Pārliecinieties, ka filtrs ir ievietots ierīcē un ir pareizi uzstādīts. Kad jūs ievietojat putekļu tvertni ierīcē, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tikai pēc tam ieāķējiet pārējo tvertnes daļu.

Sūkšanas un mazgāšanas slotas uzgaļu gaisa kanāli ir nosprostoti

Ja sūkšanas un mazgāšanas slotas uzgaļu gaisa kanāli ir nosprostoti, sūkšanas jauda var samazināties. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtos uzgaļa tīrīšanas norādījumus.

Atveriet gaisa kanālu vākus abās uzgaļa savienojuma pusēs (D1. attēls).

Iztīriet kanālus (D2. attēls).

Aizveriet vākus un pagrieziet uzgali otrādi (D3. un D4. attēls).

Iztīriet gaisa plūsmas slēģus abās uzgaļa pusēs (D5. attēls).