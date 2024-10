Katrai jaunai precei garantija sākas iegādes dienā. Garantijas perioda ilgums atšķiras atkarībā no preces. Skatiet sadaļu ‘’garantijas periods’’, lai uzzinātu jūsu produkta konkrēto garantijas ilgumu. Nepieciešams derīgs pirkuma apliecinājums. Philips garantija ir spēkā, ja ar izstrādājumu pircējs ir rīkojies atbilstoši tam paredzētajam pielietojumam, kā aprakstīts lietošanas pamācībā. Pirms izstrādājuma uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Atkarībā no jūsu izstrādājuma un defekta, Philips noteiks jums labāko servisa iespēju. Pievienotajos produktos saglabātie dati var tikt zaudēti, ja tos apkalpos Philips. Pirms produkta nosūtīšanas iesakām dublēt datus. Philips nebūs atbildīgs par šādiem zaudējumiem. Pagarinātā garantija: Dažiem Philips personīgās aprūpes produktiem ir pieejama papildus pagarinātā garantija. Papildus garantijas periodam, kas norādīts šīs lapas apakšā, Jums ir tiesības uz bezmaksas pagarināto garantiju, ja reģistrēsiet savu produktu My Philips kontā 90 dienu laikā pēc preces iegādes brīža.Piesakieties savā My Philips kontā un sekojiet produkta reģistrācijas instrukcijām 90 dienu laikā no preces iegādes brīža, lai uzzinātu, vai Jūsu produkts ir piemērots pagarinātai garantijai.