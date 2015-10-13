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  • Unikāls guļamistabas TV Unikāls guļamistabas TV Unikāls guļamistabas TV

    Professional LED TV

    19HFL4010W/12

    Unikāls guļamistabas TV

    Šis unikālais Hospitality TV ir ideāls risinājums novietošanai blakus pacienta gultai. Izstrādāts veselības aprūpes iestādēm, tas nerada traucējumus citiem pacientiem un nodrošina maksimālu komfortu ar privātu skatīšanās pieredzi.

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    Professional LED TV

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    Unikāls guļamistabas TV

    Ar nepārspējamu funkcionalitāti jūsu pacientiem

    • 19 collu HeartLine
    • gaismas diode
    • DVB-T2/T/C un IPTV
    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

    SmartInfo interaktīvām veselības aprūpes informācijas lapām

    SmartInfo interaktīvām veselības aprūpes informācijas lapām

    SmartInfo sniedz jums iespēju viegli nodrošināt slimnīcas vai veselības aprūpes informāciju jūsu pacientiem. Jūsu pacientiem ir piekļuve šai interaktīvajai slimnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja jūsu televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri mainīt informāciju un viegli sniegt pacientiem jaunāko informāciju.

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

    LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu

    LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

    Balts dizains veselības aprūpes iestādēm

    Balts dizains ar apaļiem stūriem, lai nodrošinātu draudzīgāku vidi veselības aprūpes iestādēs.

    Izgaismoti priekšējie skārienjutīgi taustiņi ar attāluma sensoru

    Novatoriskajam Bedside TV ir vieds skārienvadības panelis televizora apakšdaļā, lai nodrošinātu personalizētu lietošanas pieredzi. Izgaismotie vadības taustiņi nodrošina vieglu navigāciju tumsā. Plakana tīrāma virsma un taustiņu bloķēšana ļauj viegli notīrīt televizoru.

    Medicīniskās klases strāvas padeve drošībai un samazinātai emisijai

    Drošība, veiktspēja un uzticamība ir būtiskas prasības profesionālā klīniskā vidē. Atšķirībā no standarta televizoriem Philips HeartLine izmantota īpaša medicīniskās klases strāvas padeve, lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām. Tā atbilst EN/IEC 60601-1 standartam, garantējot drošību un veiktspēju. Turklāt strāvas padeve atbilst arī EN/IEC 60601-1-2 papildstandartam par medicīniskās klases elektromagnētiskajiem testiem un saderību. Daudzās valstīs, slimnīcās un klīnikās tiek pieprasīta atbilstība šiem standartiem.

    Galvaniski izolēts austiņu savienojums

    Austiņu savienojums ir galvaniski izolēts, lai nodrošinātu iespējami drošāko savienojumu starp pacienta austiņām un Philips HeartLine TV. Galvaniskā izolācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošu austiņu savienotāja nošķiršanu no elektroniskās vides pacienta gultas tuvumā.

    Antimikrobioloģisks korpuss aktīvi ierobežo kaitēkļu izplatīšanos

    Kaitēkļi ir kļuvuši par nopietnu problēmu slimnīcās un klīniskajās vidēs visā pasaulē, jo tie var izraisīt dzīvībai bīstamas infekcijas. Philips HeartLine televizori novērš kaitēkļu izplatīšanos, jo to korpusu materiālā iestrādāta JIS Z2801 atbilstoša antimikrobioloģiska piedeva. Šis aizsarglīdzeklis nodrošina jūsu un jūsu pacientu labsajūtu, aizkavējot izplatītāko mikroorganismu, piemēram, "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" un "Klebsiella (Pneumonia)", veidošanos.

    Smart TV lietotnes ar īpašiem pakalpojumiem viesu labsajūtai

    Philips Smart TV lietotnes ietver arvien plašāku lietojumprogrammu klāstu no YouTube līdz sociālo tīklu lietotnēm un citām. Īpaši šiem televizoriem paredzētās versijas ir piemērotas viesnīcām un piedāvā vairākas papildu priekšrocības, piemēram, viesu informācijas izdzēšanu pēc lietošanas un nelegāla satura ierobežošanu.

    Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām

    Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).

    Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām

    Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

    Mazs enerģijas patēriņš

    Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      16:9
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      19  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      47  cm
      Displejs
      LED HD televizors
      Paneļa izšķirtspēja
      1366 x 768p
      Spilgtums
      200  cd/m²
      Attēla uzlabošana
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Skata leņķis
      170º (H) / 160º (V)

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/C
      Analogā televīzija
      PAL
      IP atskaņošana
      • Multicast
      • Unicast

    • Funkcijas

      Vienkārša lietošana
      • Attēla stils
      • Skaņas stils
      Digitālie pakalpojumi
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteksts
      • HbbTV
      Lokālā vadība
      Daudzfunkcionāla skārienvadība

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Skaļuma ierobežošana
      • Lokālās vadības bloķēšana
      Cietuma režīms
      • augstas drošības režīms
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
      Taimeris
      • Izslēgšanās taimeris
      • Modinātājs
      • Modināšana, ieslēdzot kanālu
      • Modināšanas skaņas
      Ieslēgšanas vadība
      • Kanāls
      • Funkcija
      • Attēls, pārbīde
      • Skaļums
      Pret zādzību
      Kensington slēdzene
      Jaudas kontrole
      • Automātiska ieslēgšanās
      • Ekonomiskā/ātrā startēšana
      • WoLAN
      Aplikācijas
      • Lietotņu vadība
      • Mākoņa lietotnes
      Jūsu zīmols
      • SmartInfo
      • Sveiciena logotips
      • SmartTV pielāgots fons
      • Sveiciena ziņojums
      • Pielāgojams informācijas panelis (HTML)
      • IPTV sistēma
      Pulkstenis
      • Pulkstenis gaidstāves režīmā
      • Ekrāna pulkstenis
      • Papildu ārējais pulkstenis
      SmartInfo
      • HTML5 pārlūks
      • Interaktīvās veidnes
      • Attēlu slaidrāde
      Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      • Izmantojot USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Bezsaistes kanālu redaktors
      • Bezsaistes iestatījumu redaktors
      • Reāllaika TV statuss (IP)
      • Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF
      • CMND&Create
      • TV grupas pārvaldība
      Vadība
      • Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API televizora vadībai (JAPIT
      Interaktīva DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Ienākumu veicināšana
      MyChoice
      Kanāli
      Apvienots saraksts

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      • Izgaismotas vadības pogas
      • Multi tālvadība
      • Saderība ar slimnīcas tālvadību
      • Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
      Lietošanas komforts
      • Austiņu izeja
      • Bezkontakta sensors
      • Tīrīšanas bloķēšanas funkcija
      • Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
      • TV pārnēsāšanas rokturis
      Drošība
      • IEC/EN60601-1
      • Liesmu izturīgs
      • Galvaniski izolēta austiņu izeja
      • Dubulta II klases izolācija
      Higiēnisks
      • JISZ2801 antimikrobioloģisks korpuss
      • Gluds vāka dizains
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Konteineri: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Atb. video izšķirtspēja USB
      līdz 1920x1080p pie 60Hz
      Multivides savienojumi
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      5 (2x2,5)  W
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      1,5 W mono 8 omi
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Vērsti uz priekšu
      Skaņas dati
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dinamiska zemo frekvenču skaņa
      • Dolby MS10

    • Strāvas padeve

      Apkārtējā temperatūra
      no 0 °C līdz 40 °C
      Ievade
      12 V līdzstrāva
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Ārējā strāvas padeve
      • 50-60Hz
      • Maiņstrāva 100-240V
      • XXL līdzstrāvas vads 3,5 m
      • Medic. sert. IEC/EN60601-1
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      A+
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      13  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      Gada enerģijas patēriņš
      19  kW·h

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Līdzstrāvas adapteris
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      Papildus
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A iestatīšana
      • Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00

    • Sānu savienojums

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis
      USB1
      USB 2.0

    • Aizmugurējais savienojums

      Vannasistabas skaļruņa izeja
      Mini spraudnis
      Ārējā vadība
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Savienojamības uzlabojumi

      RJ48
      • IR ieeja/izeja
      • Serial Xpress interfeiss
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja
      • sistēmas audio vadība
      LAN
      Aktivizēšana ar LAN
      HDMI
      ARC (visi porti)
      USB
      Režīms "tikai uzlādes ports"

    • Dizains

      Krāsa
      Balta

    • Izmēri

      Produkta svars
      2,4  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Izmēri (izņ. rokturi)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Produkta svars (+rokturis)
      2,6  kg

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Garantijas brošūra
    • Strāvas vads
    • Galda virsmas statīvs
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    • Tālvadības pults nav iekļauta. Televizora iestatīšanas laikā nepieciešama papildu tālvadības pults. Dažas funkcijas nevar izmantot bez papildu tālvadības pults.
    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

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