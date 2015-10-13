Citi elementi lodziņā
- Baterijas tālvadības pultij
- Tālvadības pults
- Garantijas brošūra
- Strāvas vads
- Galda virsmas statīvs
19HFL4010W/12
Unikāls guļamistabas TV
Šis unikālais Hospitality TV ir ideāls risinājums novietošanai blakus pacienta gultai. Izstrādāts veselības aprūpes iestādēm, tas nerada traucējumus citiem pacientiem un nodrošina maksimālu komfortu ar privātu skatīšanās pieredzi.Skatīt visas priekšrocības
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SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.
SmartInfo sniedz jums iespēju viegli nodrošināt slimnīcas vai veselības aprūpes informāciju jūsu pacientiem. Jūsu pacientiem ir piekļuve šai interaktīvajai slimnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja jūsu televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri mainīt informāciju un viegli sniegt pacientiem jaunāko informāciju.
MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Balts dizains ar apaļiem stūriem, lai nodrošinātu draudzīgāku vidi veselības aprūpes iestādēs.
Novatoriskajam Bedside TV ir vieds skārienvadības panelis televizora apakšdaļā, lai nodrošinātu personalizētu lietošanas pieredzi. Izgaismotie vadības taustiņi nodrošina vieglu navigāciju tumsā. Plakana tīrāma virsma un taustiņu bloķēšana ļauj viegli notīrīt televizoru.
Drošība, veiktspēja un uzticamība ir būtiskas prasības profesionālā klīniskā vidē. Atšķirībā no standarta televizoriem Philips HeartLine izmantota īpaša medicīniskās klases strāvas padeve, lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām. Tā atbilst EN/IEC 60601-1 standartam, garantējot drošību un veiktspēju. Turklāt strāvas padeve atbilst arī EN/IEC 60601-1-2 papildstandartam par medicīniskās klases elektromagnētiskajiem testiem un saderību. Daudzās valstīs, slimnīcās un klīnikās tiek pieprasīta atbilstība šiem standartiem.
Austiņu savienojums ir galvaniski izolēts, lai nodrošinātu iespējami drošāko savienojumu starp pacienta austiņām un Philips HeartLine TV. Galvaniskā izolācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošu austiņu savienotāja nošķiršanu no elektroniskās vides pacienta gultas tuvumā.
Kaitēkļi ir kļuvuši par nopietnu problēmu slimnīcās un klīniskajās vidēs visā pasaulē, jo tie var izraisīt dzīvībai bīstamas infekcijas. Philips HeartLine televizori novērš kaitēkļu izplatīšanos, jo to korpusu materiālā iestrādāta JIS Z2801 atbilstoša antimikrobioloģiska piedeva. Šis aizsarglīdzeklis nodrošina jūsu un jūsu pacientu labsajūtu, aizkavējot izplatītāko mikroorganismu, piemēram, "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" un "Klebsiella (Pneumonia)", veidošanos.
Philips Smart TV lietotnes ietver arvien plašāku lietojumprogrammu klāstu no YouTube līdz sociālo tīklu lietotnēm un citām. Īpaši šiem televizoriem paredzētās versijas ir piemērotas viesnīcām un piedāvā vairākas papildu priekšrocības, piemēram, viesu informācijas izdzēšanu pēc lietošanas un nelegāla satura ierobežošanu.
Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).
Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.
Attēls/displejs
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Funkcijas
Viesnīcas funkcijas
Slimnīcas funkcijas
Multivide
Audio
Strāvas padeve
Piederumi
Sānu savienojums
Aizmugurējais savienojums
Savienojamības uzlabojumi
Dizains
Izmēri
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