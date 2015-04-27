Citi elementi lodziņā
- Baterijas tālvadības pultij
- Tālvadības pults
- Garantijas brošūra
- Strāvas vads
- Galda virsmas statīvs
24HFL3010T/12
Nepārspējama funkcionalitāte jūsu viesiem
Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Hospitality TV priekšrocības. Sniedziet iespēju saviem viesiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus viesnīcas informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontroleiSkatīt visas priekšrocības
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MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.
SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.
Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.
Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.
Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.
Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.
Atspējojot vai iespējot lokālo vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.
Ilgtspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaužu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.
Attēls/displejs
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Funkcijas
Viesnīcas funkcijas
Slimnīcas funkcijas
Multivide
Audio
Strāvas padeve
Piederumi
Sānu savienojums
Aizmugurējais savienojums
Savienojamības uzlabojumi
Dizains
Izmēri
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