CMND & Control funkcija ļauj veikt televizoru attālo konfigurēšanu no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās istabas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.
CMND & Create: parāda nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā
CMND & Create funkcija ļauj jums sniegt vēlamo informāciju jūsu izvēlētajā laikā. CMND satura pārvaldības modulis ļauj vienkārši izveidot un izplatīt interaktīvas savas viesnīcas tīmekļa lapas. Pielāgojiet savus televizorus, lai reāllaikā sniegtu viesiem aktuālo informāciju par jaunumiem jūsu viesnīcā.
Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.
Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi
Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.
Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram
Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.
Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām
Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.
Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā
Ar iebūvēto plānotāju parādiet nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā. Ieprogrammējiet līdz 7 dažādiem pārraižu plāniem, lai vēlamajā laikā parādītu jebkura veida saturu. Atkārtojiet saturu katru dienu vai iestatiet satura rādīšanu noteiktās nedēļas dienās, piemēram, nedēļas nogalēs, pēc savas izvēles.
Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām
Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).
Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.
Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.