Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Hospitality TV priekšrocības. Sniedziet iespēju saviem viesiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus viesnīcas informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontrolei
MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei
SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.
SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām
SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.
Serial Xpress Protocol Easy interaktīvajām sistēmām
Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.
LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi
Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.
Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.
Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram
Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.
Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām
Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.
Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsviras vadības bloķēšanu
Atspējojot vai iespējot kursorsviras vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.
Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss
Ilgtspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaužu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.
Mazs enerģijas patēriņš
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.