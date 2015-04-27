Citi elementi lodziņā
- Baterijas tālvadības pultij
- Tālvadības pults
- Garantijas brošūra
- Strāvas vads
- Galda virsmas statīvs
32HFL3010W/12
Nepārspējama funkcionalitāte jūsu pacientiem
Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Healthcare televizora priekšrocības. Sniedziet iespēju saviem pacientiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus veselības aprūpes informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontroleiSkatīt visas priekšrocības
Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.
SmartInfo sniedz jums iespēju viegli nodrošināt slimnīcas vai veselības aprūpes informāciju jūsu pacientiem. Jūsu pacientiem ir piekļuve šai interaktīvajai slimnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja jūsu televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri mainīt informāciju un viegli sniegt pacientiem jaunāko informāciju.
Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Šī televizora komplektā ir eleganta, balta tālvadības pults, kas īpaši izstrādāta izmantošanai veselības aprūpē. Tālvadības pults izturīgā virsma un gludā aizmugure ļauj to viegli notīrīt un dezinficēt. Papildus funkcijas ir zemas bateriju jaudas pārbaude un aizsardzība pret bateriju zādzību, kas sekmē efektīvu slimnīcas darbību.
Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.
Multi tālvadības funkcija nodrošina, ka katra tālvadības pults kontrolē tikai vienu televizoru. Telpā var atrasties līdz pat 14 dažādi televizori, taču tālvadības pultis nerada traucējumus to darbībā.
Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.
Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.
Atspējojot vai iespējot kursorsviras vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.
Ilgtspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaužu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.
Attēls/displejs
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Funkcijas
Viesnīcas funkcijas
Slimnīcas funkcijas
Multivide
Audio
Strāvas padeve
Piederumi
Sānu savienojums
Aizmugurējais savienojums
Savienojamības uzlabojumi
Dizains
Izmēri
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.