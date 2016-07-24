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    Hospitality TV

    32HFL3011T/12

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    Hospitality TV

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    ar viedāku Hospitality TV

    • 32 collu EasySuite
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: vienkārša jūsu televizoru uzturēšana

    CMND & Control: vienkārša jūsu televizoru uzturēšana

    CMND & Control funkcija ļauj veikt televizoru attālo konfigurēšanu no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās istabas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

    CMND & Create: parāda nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā

    CMND & Create: parāda nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā

    CMND & Create funkcija ļauj jums sniegt vēlamo informāciju jūsu izvēlētajā laikā. CMND satura pārvaldības modulis ļauj vienkārši izveidot un izplatīt interaktīvas savas viesnīcas tīmekļa lapas. Pielāgojiet savus televizorus, lai reāllaikā sniegtu viesiem aktuālo informāciju par jaunumiem jūsu viesnīcā.

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

    Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu

    Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu

    Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

    Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi

    Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.

    Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram

    Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.

    Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām

    Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

    Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā

    Ar iebūvēto plānotāju parādiet nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā. Ieprogrammējiet līdz 7 dažādiem pārraižu plāniem, lai vēlamajā laikā parādītu jebkura veida saturu. Atkārtojiet saturu katru dienu vai iestatiet satura rādīšanu noteiktās nedēļas dienās, piemēram, nedēļas nogalēs, pēc savas izvēles.

    SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām

    SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem, izmantojot SmartUI. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju,iepazīstinot viesus ar jaunumiem par viesnīcu.

    Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām

    Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).

    Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

    Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

    Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam

    Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      16:9
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      32  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      80  cm
      Displejs
      LED HD televizors
      Paneļa izšķirtspēja
      1366 x 768p
      Spilgtums
      280  cd/m²
      Attēla uzlabošana
      • Pixel Plus HD
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      Skata leņķis
      178º (A) / 178º (P)

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (līdz 1080p60)
      Video atskaņošana
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogā televīzija
      PAL

    • Funkcijas

      Vienkārša lietošana
      • Attēla stils
      • Skaņas stils
      • Attēls, pārbīde
      • Neatkarīga skaļuma vadība
      Digitālie pakalpojumi
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteksts
      Lokālā vadība
      Kursorsvira

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Kursorsviras vadības bloķēšana
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Skaļuma ierobežošana
      Cietuma režīms
      • augstas drošības režīms
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
      Taimeris
      • Plānotājs (7x)
      • Izslēgšanās taimeris
      • Modinātājs
      • Modināšana, ieslēdzot kanālu
      • Modināšanas skaņas
      Ieslēgšanas vadība
      • Kanāls
      • Funkcija
      • Attēla stils
      • Attēls, pārbīde
      • Skaņas stils
      • Skaļums
      • Izvēlnes valoda
      Pret zādzību
      • Aizsardzība pret bateriju zādzību
      • Kensington slēdzene
      Jaudas kontrole
      Ekonomiskā/ātrā startēšana
      Jūsu zīmols
      • SmartInfo
      • Sveiciena logotips
      Pulkstenis
      • Pulkstenis gaidstāves režīmā
      • Tumsā izgaismota tālv. pults poga
      • Ekrāna pulkstenis
      • Papildu ārējais pulkstenis
      SmartInfo
      • HTML5 pārlūks
      • Interaktīvās veidnes
      • Attēlu slaidrāde
      Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      • izmantojot USB/RF
      CMND&Control
      • Bezsaistes kanālu redaktors
      • Bezsaistes iestatījumu redaktors
      • Attālā pārvaldība, izmantojot RF
      • CMND&Create
      Vadība
      • Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API televizora vadībai (JAPIT
      Interaktīva DRM
      VSecure
      Ienākumu veicināšana
      MyChoice
      Tālvadības pults
      • Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma
      • Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana
      • Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
      Kanāli
      • Apvienots saraksts
      • Tematiskie saraksti
      • Bezsaistes kanālu redaktors

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      • Multi tālvadība
      • Saderība ar slimnīcas tālvadību
      • Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
      Lietošanas komforts
      • Austiņu izeja
      • Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
      Drošība
      • Dubulta II klases izolācija
      • Liesmu izturīgs

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Konteineri: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Atb. video izšķirtspēja USB
      līdz 1920x1080p pie 60Hz
      Multivides savienojumi
      USB

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      16 (2x8)  W
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      1,5 W mono 8 omi
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Skaņas virziens uz leju
      Skaņas dati
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
      Apkārtējā temperatūra
      no 0 °C līdz 40 °C
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      < 0,3 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      A+
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      31  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      Gada enerģijas patēriņš
      45  kW·h

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Galda statīvs
      • 2 x AAA baterijas
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Strāvas vads
      • Tālvadības pults 22AV1503A/12
      Papildus
      • Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A/12 iestatīšana

    • Sānu savienojums

      USB2
      USB 3.0
      Kopējā interfeisa slots
      CI+ 1,3
      HDMI3
      HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis

    • Aizmugurējais savienojums

      Vannasistabas skaļruņa izeja
      Mini spraudnis
      Component
      YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
      AV ieeja
      CVBS kopā ar YPbPr
      DVI audio ieeja
      Mini spraudnis
      Ārējā vadība
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      • ARC
      Digitālā audio izeja
      Optika
      HDMI2
      HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Savienojamības uzlabojumi

      RJ48
      • IR ieeja/izeja
      • Serial Xpress interfeiss
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja
      • sistēmas audio vadība
      HDMI
      DVI (visi porti)

    • Dizains

      Krāsa
      Melna

    • Izmēri

      Komplekta platums
      727  mm
      Komplekta augstums
      425  mm
      Komplekta dziļums
      64⁄77  mm
      Produkta svars
      5  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      727  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      490  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      186  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      5.7  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Garantijas brošūra
    • Strāvas vads
    • Galda virsmas statīvs
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

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