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    Professional LED TV

    40HFL3010T/12

    Nepārspējama funkcionalitāte jūsu viesiem

    Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Hospitality TV priekšrocības. Sniedziet iespēju saviem viesiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus viesnīcas informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontrolei

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    Professional LED TV

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    Nepārspējama funkcionalitāte jūsu viesiem

    ar viedām viesnīcas informācijas lapām

    • 40 collu EasySuite
    • gaismas diode
    • DVB-T2/T/C
    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

    SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām

    SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām

    SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.

    Serial Xpress Protocol Easy interaktīvajām sistēmām

    Serial Xpress Protocol Easy interaktīvajām sistēmām

    Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.

    Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

    Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

    Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi

    Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.

    Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam

    Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.

    Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram

    Medmāsas izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.

    Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām

    Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

    Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss

    Ilgtspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaužu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.

    Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsviras vadības bloķēšanu

    Atspējojot vai iespējot kursorsviras vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

    Mazs enerģijas patēriņš

    Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      16:9
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      40  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      100  cm
      Displejs
      LED Full HD
      Paneļa izšķirtspēja
      1920 x 1080p
      Spilgtums
      280  cd/m²
      Attēla uzlabošana
      • Pixel Plus HD
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      Skata leņķis
      176º (H)/176º (V)

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/C
      Video atskaņošana
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogā televīzija
      PAL

    • Funkcijas

      Vienkārša lietošana
      • Attēla stils
      • Skaņas stils
      • Attēls, pārbīde
      Digitālie pakalpojumi
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteksts
      • HbbTV
      Lokālā vadība
      Kursorsvira

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Kursorsviras vadības bloķēšana
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Skaļuma ierobežošana
      Cietuma režīms
      • augstas drošības režīms
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
      Taimeris
      • Izslēgšanās taimeris
      • Modinātājs
      • Modināšana, ieslēdzot kanālu
      • Modināšanas skaņas
      Ieslēgšanas vadība
      • Kanāls
      • Funkcija
      • Attēls, pārbīde
      • Skaļums
      Pret zādzību
      • Aizsardzība pret bateriju zādzību
      • Kensington slēdzene
      Jaudas kontrole
      • Automātiska ieslēgšanās
      • Ekonomiskā/ātrā startēšana
      Jūsu zīmols
      • SmartInfo
      • Sveiciena logotips
      • Sveiciena ziņojums
      • Pielāgojams informācijas panelis (HTML)
      Pulkstenis
      • Pulkstenis gaidstāves režīmā
      • Tumsā izgaismota tālv. pults poga
      • Ekrāna pulkstenis
      • Papildu ārējais pulkstenis
      SmartInfo
      • HTML5 pārlūks
      • Interaktīvās veidnes
      • Attēlu slaidrāde
      Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      • izmantojot USB/RF
      CMND&Control
      • Bezsaistes kanālu redaktors
      • Bezsaistes iestatījumu redaktors
      • Attālā pārvaldība, izmantojot RF
      • CMND&Create
      Vadība
      • Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
      • Serial Xpress Protocol
      Interaktīva DRM
      VSecure
      Ienākumu veicināšana
      MyChoice
      Tālvadības pults
      • Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma
      • Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana
      • Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
      Kanāli
      Apvienots saraksts

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      • Multi tālvadība
      • Saderība ar slimnīcas tālvadību
      • Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
      Lietošanas komforts
      • Austiņu izeja
      • Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
      Drošība
      • Dubulta II klases izolācija
      • Liesmu izturīgs

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Konteineri: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Atb. video izšķirtspēja USB
      līdz 1920x1080p pie 60Hz
      Multivides savienojumi
      USB

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      20 (2x10)  W
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      1,5 W mono 8 omi
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Skaņas virziens uz leju
      Skaņas dati
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dinamiska zemo frekvenču skaņa
      • Dolby MS10

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
      Apkārtējā temperatūra
      no 0 °C līdz 40 °C
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      < 0,3 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      A++
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      30  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      Gada enerģijas patēriņš
      44  kW·h

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Tālvadības pults 22AV1409A/12
      • Galda statīvs
      • 2 x AAA baterijas
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Strāvas vads
      Papildus
      • Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A iestatīšana

    • Sānu savienojums

      Kopējā interfeisa slots
      CI+ 1,3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis
      USB1
      USB 2.0

    • Aizmugurējais savienojums

      SCART
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      Mini spraudnis
      Component
      YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
      AV ieeja
      CVBS kopā ar YPbPr
      DVI audio ieeja
      Mini spraudnis
      Ārējā vadība
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitālā audio izeja
      Optika
      VGA ievade
      15 kontaktu D-sub

    • Savienojamības uzlabojumi

      RJ48
      • IR ieeja/izeja
      • Serial Xpress interfeiss
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja
      • sistēmas audio vadība
      HDMI
      • ARC (visi porti)
      • DVI (visi porti)
      SCART
      Scart savienojums

    • Dizains

      Krāsa
      Melna

    • Izmēri

      Komplekta platums
      904  mm
      Komplekta augstums
      512  mm
      Komplekta dziļums
      64⁄77  mm
      Produkta svars
      7,6  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      904  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      577  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      222  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      9.5  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Garantijas brošūra
    • Strāvas vads
    • Galda virsmas statīvs
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

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