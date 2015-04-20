Citi elementi lodziņā
- Baterijas tālvadības pultij
- Tālvadības pults
- Garantijas brošūra
- Strāvas vads
- Galda virsmas statīvs
40HFL5010T/12
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Ar energoefektīvo Hospitality televizoru varēsit izbaudīt interaktīvas viesnīcas informācijas lapas sniegtās priekšrocības, vienlaicīgi esot drošam, ka attālināta instalēšana un pārvaldība nodrošina zemākās izmaksasSkatīt visas priekšrocības
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SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.
SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.
Mūsu televizori ļauj jūsu viesiem izbaudīt saturu lielajā televizora ekrānā bez vadu nepieciešamības un bez raizēm. Ar atvērtās sistēmas pieeju mēs piedāvājam saderību ar iOS un Adroid, un nepārtraukti uzlabojam saderības iespējas. Drošā kopīgošana aizsargā jūsu viesus. Izmantojot Miracast un DirectShare televizorā, iespējams kopīgot un lietot attēlus, filmas, mūziku!
MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Philips Smart TV lietotnes ietver arvien plašāku lietojumprogrammu klāstu no YouTube līdz sociālo tīklu lietotnēm un citām. Īpaši šiem televizoriem paredzētās versijas ir piemērotas viesnīcām un piedāvā vairākas papildu priekšrocības, piemēram, viesu informācijas izdzēšanu pēc lietošanas un nelegāla satura ierobežošanu.
Lietotņu vadība ļauj sniegt jūsu viesiem neticamas TV lietotnes. Lietotnes iespējams pievienot, dzēst un kārtot tādā veidā, kā vēlaties. Pat labāk – iestatījumus tagad var klonēt uz jebkuru citu televizoru bez nepieciešamības iestatīt arī šo citu televizoru! Jūs pat varat izveidot vairākus profilus un tos mainīt, kad vien vajag. Vai vēlaties luksusa numuros jaudīgus platjoslas video un citos numuros zemas jaudas platjoslas video? Bez problēmām. Lietotņu vadība nodrošina jums un jūsu viesiem bezrūpīgu pieredzi.
Pietaupiet sev maksājumus un nekārtību. Ar jaunajiem, viedajiem televizoriem viesnīcas sistēmu varat izveidot tieši TV. Televizorā iespējams piedāvāt interaktīvus kanālus, video pēc pieprasījuma, interaktīvas viesnīcas izvēlnes un informāciju, kā arī tiešsaistes pasūtījumu sistēmas bez nepieciešamības televizoram piestiprināt ārēju kasti. Papildus satura sūtīšanai pa koaksiālo TV kabeli, iespējams izmantot arī interneta tīklu, lai pārraidītu TV kanālus vai video pēc pieprasījuma (VOD) tieši uz televizoru. Mūsu sadarbības partneru tīkli var nodrošināt, lai jūs iegūtu vēlamo pielāgoto saturu.
Pateicoties Philips Smart TV televizorā iebūvētajam Wi-Fi, ar bezvadu savienojumu var piekļūt bagātīgam satura klāstam.
Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).
Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.
Attēls/displejs
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Funkcijas
Viesnīcas funkcijas
Slimnīcas funkcijas
Multivide
Audio
Strāvas padeve
Piederumi
Bezvadu savienojums
Sānu savienojums
Aizmugurējais savienojums
Savienojamības uzlabojumi
Dizains
Izmēri
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