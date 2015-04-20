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    Professional LED TV

    48HFL5010T/12

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    Ar energoefektīvo Hospitality televizoru varēsit izbaudīt interaktīvas viesnīcas informācijas lapas sniegtās priekšrocības, vienlaicīgi esot drošam, ka attālināta instalēšana un pārvaldība nodrošina zemākās izmaksas

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    Professional LED TV

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    inovatīvu pieredzi viesiem

    • 48 collu MediaSuite
    • gaismas diode
    • DVB-T2/T/C un IPTV
    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall ērtai attālajai uzstādīšanai un apkopei

    SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšan un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

    SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām

    SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām

    SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, sniedzot viesiem jaunumus par viesnīcu.

    Miracast un DirectShare filmu un mūzikas kopīgošanai jūsu televizorā

    Miracast un DirectShare filmu un mūzikas kopīgošanai jūsu televizorā

    Mūsu televizori ļauj jūsu viesiem izbaudīt saturu lielajā televizora ekrānā bez vadu nepieciešamības un bez raizēm. Ar atvērtās sistēmas pieeju mēs piedāvājam saderību ar iOS un Adroid, un nepārtraukti uzlabojam saderības iespējas. Drošā kopīgošana aizsargā jūsu viesus. Izmantojot Miracast un DirectShare televizorā, iespējams kopīgot un lietot attēlus, filmas, mūziku!

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai

    MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

    Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

    Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

    Smart TV lietotnes ar īpašiem pakalpojumiem viesu labsajūtai

    Philips Smart TV lietotnes ietver arvien plašāku lietojumprogrammu klāstu no YouTube līdz sociālo tīklu lietotnēm un citām. Īpaši šiem televizoriem paredzētās versijas ir piemērotas viesnīcām un piedāvā vairākas papildu priekšrocības, piemēram, viesu informācijas izdzēšanu pēc lietošanas un nelegāla satura ierobežošanu.

    Lietotņu vadība ļauj pievienot, kārtot un dzēst lietotnes ar minimālu piepūli

    Lietotņu vadība ļauj sniegt jūsu viesiem neticamas TV lietotnes. Lietotnes iespējams pievienot, dzēst un kārtot tādā veidā, kā vēlaties. Pat labāk – iestatījumus tagad var klonēt uz jebkuru citu televizoru bez nepieciešamības iestatīt arī šo citu televizoru! Jūs pat varat izveidot vairākus profilus un tos mainīt, kad vien vajag. Vai vēlaties luksusa numuros jaudīgus platjoslas video un citos numuros zemas jaudas platjoslas video? Bez problēmām. Lietotņu vadība nodrošina jums un jūsu viesiem bezrūpīgu pieredzi.

    Integrēta IPTV sistēma optimālai, pielāgotai interaktivitātei

    Pietaupiet sev maksājumus un nekārtību. Ar jaunajiem, viedajiem televizoriem viesnīcas sistēmu varat izveidot tieši TV. Televizorā iespējams piedāvāt interaktīvus kanālus, video pēc pieprasījuma, interaktīvas viesnīcas izvēlnes un informāciju, kā arī tiešsaistes pasūtījumu sistēmas bez nepieciešamības televizoram piestiprināt ārēju kasti. Papildus satura sūtīšanai pa koaksiālo TV kabeli, iespējams izmantot arī interneta tīklu, lai pārraidītu TV kanālus vai video pēc pieprasījuma (VOD) tieši uz televizoru. Mūsu sadarbības partneru tīkli var nodrošināt, lai jūs iegūtu vēlamo pielāgoto saturu.

    Integrēts Wi-Fi, lai Smart TV lietotu bezvadu režīmā

    Pateicoties Philips Smart TV televizorā iebūvētajam Wi-Fi, ar bezvadu savienojumu var piekļūt bagātīgam satura klāstam.

    Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām

    Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).

    Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām

    Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

    Mazs enerģijas patēriņš

    Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      16:9
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      48  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      121  cm
      Displejs
      LED Full HD
      Paneļa izšķirtspēja
      1920 x 1080p
      Spilgtums
      350  cd/m²
      Attēla uzlabošana
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Skata leņķis
      178º (A) / 178º (P)

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/C
      Video atskaņošana
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogā televīzija
      PAL
      IP atskaņošana
      • Multicast
      • Unicast

    • Funkcijas

      Vienkārša lietošana
      • Attēla stils
      • Skaņas stils
      Digitālie pakalpojumi
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teleteksts
      • HbbTV
      Lokālā vadība
      Kursorsvira

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Kursorsviras vadības bloķēšana
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Skaļuma ierobežošana
      Cietuma režīms
      • augstas drošības režīms
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
      Taimeris
      • Izslēgšanās taimeris
      • Modinātājs
      • Modināšana, ieslēdzot kanālu
      • Modināšanas skaņas
      Ieslēgšanas vadība
      • Kanāls
      • Funkcija
      • Attēls, pārbīde
      • Skaļums
      Pret zādzību
      • Aizsardzība pret bateriju zādzību
      • Kensington slēdzene
      Jaudas kontrole
      • Automātiska ieslēgšanās
      • Ekonomiskā/ātrā startēšana
      • WoLAN
      Aplikācijas
      • Lietotņu vadība
      • Mākoņa lietotnes
      Jūsu zīmols
      • SmartInfo
      • Sveiciena logotips
      • Sveiciena ziņojums
      • SmartTV pielāgots fons
      • Pielāgojams informācijas panelis (HTML)
      • IPTV sistēma
      Pulkstenis
      • Pulkstenis gaidstāves režīmā
      • Tumsā izgaismota tālv. pults poga
      • Ekrāna pulkstenis
      • Papildu ārējais pulkstenis
      SmartInfo
      • HTML5 pārlūks
      • Interaktīvās veidnes
      • Attēlu slaidrāde
      Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      • Izmantojot USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Bezsaistes kanālu redaktors
      • Bezsaistes iestatījumu redaktors
      • Reāllaika TV statuss (IP)
      • Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF
      • CMND&Create
      • TV grupas pārvaldība
      Vadība
      • Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API televizora vadībai (JAPIT
      Interaktīva DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Ienākumu veicināšana
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Tālvadības pults
      • Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma
      • Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana
      • Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
      Kanāli
      Apvienots saraksts

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      • Multi tālvadība
      • Saderība ar slimnīcas tālvadību
      • Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
      Lietošanas komforts
      • Austiņu izeja
      • Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
      Drošība
      • Dubulta II klases izolācija
      • Liesmu izturīgs

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Konteineri: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Atb. video izšķirtspēja USB
      līdz 1920x1080p pie 60Hz
      Multivides savienojumi
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      20 (2x10)  W
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      1,5 W mono 8 omi
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Skaņas virziens uz leju
      Skaņas dati
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dinamiska zemo frekvenču skaņa
      • Dolby MS10

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
      Apkārtējā temperatūra
      no 0 °C līdz 40 °C
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      < 0,3 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      A++
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      42  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      Gada enerģijas patēriņš
      61  kW·h

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Tālvadības pults 22AV1409A/12
      • Grozāms galda virsmas statīvs
      • 2 x AAA baterijas
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      • Strāvas vads
      Papildus
      • Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A iestatīšana

    • Bezvadu savienojums

      Bezvadu LAN
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Sānu savienojums

      Kopējā interfeisa slots
      CI+ 1,3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis
      USB1
      USB 2.0

    • Aizmugurējais savienojums

      SCART
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Vannasistabas skaļruņa izeja
      Mini spraudnis
      Component
      YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
      AV ieeja
      CVBS kopā ar YPbPr
      DVI audio ieeja
      Mini spraudnis
      Ārējā strāvas padeve
      • 12 V / 15 W
      • Mini spraudnis
      Ārējā vadība
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitālā audio izeja
      Optika
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      VGA ievade
      15 kontaktu D-sub

    • Savienojamības uzlabojumi

      RJ48
      • IR ieeja/izeja
      • Serial Xpress interfeiss
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja
      • sistēmas audio vadība
      LAN
      Aktivizēšana ar LAN
      HDMI
      • ARC (visi porti)
      • DVI (visi porti)
      SCART
      Scart savienojums

    • Dizains

      Krāsa
      Melna

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1082  mm
      Komplekta augstums
      623  mm
      Komplekta dziļums
      65⁄78  mm
      Produkta svars
      12,4  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      1082  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      686  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      249  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      13.9  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Garantijas brošūra
    • Strāvas vads
    • Galda virsmas statīvs
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

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