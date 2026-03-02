Meklējamie vārdi

  • Iespaidīga videosiena Iespaidīga videosiena Iespaidīga videosiena

    Signage Solutions Video sienas displejs

    55BDL8107X/00

    Iespaidīga videosiena

    Paceliet prezentācijas un korporatīvo zīmolu nākamajā līmenī. Philips X-Line Videowall displejs atdzīvina jūsu saturu, lai nodrošinātu absolūtu auditorijas iesaisti katrā vidē ar Pure Color Pro.

    Signage Solutions Video sienas displejs

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Videowall sērija

    Iespaidīga videosiena

    Iedvesmojiet savu komandu un viesus

    • 55"
    • Tiešs LED aizmugurgaismojums
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu moduli CRD52 savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotam pievienotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

    Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu moduli CRD52

    Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD52 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android piedāvāto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

    Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole

    Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole.

    Mozaīkas režīms. Izveidojiet jebkāda lieluma mozaīkas veida 4K video sienas

    Savienojiet divus vai vairākus Philips profesionālos displejus, lai izveidotu mozaīkas veida video sienu, nepievienojot ārējas ierīces. Saturu pārvalda viens atskaņotājs — vienalga, vai jums ir četri vai 40 ekrāni. Displeji pilnībā atbalsta 4K saturu, un, attēlojot šo saturu četros ekrānos, jūs iegūsiet labāko iespējamo oriģinālo izšķirtspēju.

    Īpaši šauras malas. Attēlu rādīšanai bez uzmanības novēršanas

    Uzlabojiet attēla kvalitāti ar Pure Colour Pro. Augstāka spilgtuma ar pielāgojamiem krāsu temperatūras iestatījumiem un uzlabotas gammas kalibrēšanas dēļ saturs izskatās skaidrāks un košāks, radot apburošu reālisma vizuālo efektu.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      138.7  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      54.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      1920 x 1080p
      Pikseļu frekvence
      0,63 x 0,63 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      1920 x 1080 ar 60 Hz
      Spilgtums
      700  cd/m²
      Displeja krāsas
      16,7 M
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Sausmigla
      25%

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm mini ligzda (x1)
      Video ieeja
      • DVI-D (x1)
      • VGA (analogs D-Sub) (x1)
      • DisplayPort 1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Audio ieeja
      3,5 mm mini ligzda (x1)
      Citi savienojumi
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Termosensors
      Video izeja
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Ārējā vadība
      • IR (ieeja) 3,5 mm ligzda
      • LAN RJ45 (x2)
      • Signāla kanāls RJ45 (x2)

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (24/7)
      • Portreta režīms (24/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 15 x 15
      Ekrānsaudzētāja funkcijas
      Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
      Signāla kanāls
      • DisplayPort
      • RJ45
      Ērta uzstādīšana
      • Rokturi pārvietošanai
      • Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      LAN (RJ45)

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      0,5 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G
      Patēriņš
      EEI Lot 5 134 W

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formāti
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Izmēri

      Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Komplekta platums
      1211,1  mm
      Produkta svars
      23,8  kg
      Komplekta augstums
      681,9  mm
      Komplekta dziļums
      95,3 mm (D@sienas stiprinājums)/94,3 mm (D@rokturis)  mm
      Komplekta platums (collas)
      47,68  colla
      Komplekta augstums (collas)
      26.85  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M6
      Komplekta dziļums (collas)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  colla
      Rāmja platums
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% (bez kondensācijas)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Atstarpes paliktnis x3
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • Īsa lietošanas pamācība (x1)
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RJ45 / RS232 pārveidotājs
      • Strāvas vads
      • DP kabelis (x1)
      • RJ45 kabelis (x1)
      • Malu savietošanas tapas (x2)
      • Malu savietošanas komplekts (1 gab.)
      Papildpiederumi
      • Malu apdares komplekts (augša/apakša): EFK5539
      • Malu apdares komplekts (labā/kreisā puse): EFK5569

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Arābu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Poļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Turku
      • Tradicionālā ķīniešu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • FCC, A klase
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.