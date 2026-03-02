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Iespaidīga videosiena
Paceliet prezentācijas un korporatīvo zīmolu nākamajā līmenī. Philips X-Line Videowall displejs atdzīvina jūsu saturu, lai nodrošinātu absolūtu auditorijas iesaisti katrā vidē ar Pure Color Pro.
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.
No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.
Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu moduli CRD52 savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotam pievienotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.
Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD52 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android piedāvāto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).
Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole.
Savienojiet divus vai vairākus Philips profesionālos displejus, lai izveidotu mozaīkas veida video sienu, nepievienojot ārējas ierīces. Saturu pārvalda viens atskaņotājs — vienalga, vai jums ir četri vai 40 ekrāni. Displeji pilnībā atbalsta 4K saturu, un, attēlojot šo saturu četros ekrānos, jūs iegūsiet labāko iespējamo oriģinālo izšķirtspēju.
Uzlabojiet attēla kvalitāti ar Pure Colour Pro. Augstāka spilgtuma ar pielāgojamiem krāsu temperatūras iestatījumiem un uzlabotas gammas kalibrēšanas dēļ saturs izskatās skaidrāks un košāks, radot apburošu reālisma vizuālo efektu.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Piederumi
Dažādi
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