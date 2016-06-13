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Nekartēts
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    Profesionāls TV

    65HFL2859T/12

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    Izrādiet viesiem savas rūpes ar šo pieņemamas cenas Professional televizoru. Jūs varēsit izmantot īpaši izveidotas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu caur USB, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.

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    Profesionāls TV

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    ar patiesu gaumi

    • 65 collu Studio
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu

    Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu

    Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

    Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai

    Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai

    Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

    USB ports multivides atskaņošanai

    USB ports multivides atskaņošanai

    Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

    4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis

    Skatieties televizoru kā nekad iepriekš, pateicoties četras reizes lielākai izšķirtspējai nekā parastajiem Full HD televizoriem. 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspēja nodrošina tik izsmalcinātu un dzīvu attēlu, ka tas paver skatu uz jaunu pasauli.

    Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts

    Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

    Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu

    Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus istabās esošos viesus.

    Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar lokālo vadības bloķēšanu

    Atspējojot vai iespējot lokālo vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

    Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

    Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

    Mazs enerģijas patēriņš

    Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      16:9
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      65  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      164  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Spilgtums
      350  cd/m²
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      4000
      Skata leņķis
      178º (A) / 178º (P)

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      HDMI
      līdz 3840x2160p@60Hz
      Uztvērējs
      • T2 HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
      • Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
      USB
      • HEVC: līdz 3840x2160@60Hz
      • Citi: līdz 1920x1080@60Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (līdz 2160p60)
      Analogā televīzija
      • PAL
      • SECAM

    • Funkcijas

      Vienkārša lietošana
      • Attēla stils
      • Skaņas stils
      Digitālie pakalpojumi
      • Subtitri
      • Teleteksts
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Lokālā vadība
      Tastatūra (6 pogas)

    • Viesnīcas funkcijas

      Viesnīcas režīms
      • Lokālās vadības bloķēšana
      • Izvēlnes bloķēšana
      • Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana
      • Skaļuma ierobežojums (iesk. HP)
      Cietuma režīms
      • augstas drošības režīms
      • TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
      Taimeris
      • Izslēgšanās taimeris
      • Modinātājs
      Ieslēgšanas vadība
      • Kanāls / avots
      • Attēla stils
      • Skaļums (iesk. HP)
      Pret zādzību
      Kensington slēdzene
      Jaudas kontrole
      Ekonomiskā/ātrā startēšana
      Jūsu zīmols
      Sveiciena logotips
      Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana
      • izmantojot USB
      • Tūlītēja sākotnējā klonēšana
      Vadība
      Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
      Tālvadības pults
      • Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma
      • Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
      Kanāli
      • Apvienots saraksts
      • Bezsaistes kanālu redaktors

    • Slimnīcas funkcijas

      Vadība
      Multi tālvadība
      Lietošanas komforts
      Austiņu izeja

    • Multivide

      Video atskaņošanas atbalsts
      • Konteineri: AVI, MKV
      • Formāti: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Atbalstītie mūzikas formāti
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      Atbalstītie subtitru formāti
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Atbalstītie attēla formāti
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Atb. video izšķirtspēja USB
      līdz 1920x1080p@30Hz
      Multivides savienojumi
      USB

    • Audio

      Skaņas izvades jauda
      16 (2x8)  W
      Skaļruņi
      • 2,0
      • Skaņas virziens uz leju
      Skaņas dati
      • Ekvalaizers
      • Balanss
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dinamiska zemo frekvenču skaņa
      • Dolby MS10

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
      Apkārtējā temperatūra
      no 5 °C līdz 45 °C
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      < 0,3 W
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      A+
      ES energoefektivitātes marķējums, jauda
      118  W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      ECO režīms
      Gada enerģijas patēriņš
      172  kW·h

    • Piederumi

      Iekļauts
      • Tālvadības pults 22AV1407A/12
      • 2 x AAA baterijas
      • Malas statīvs
      • Garantijas brošūra
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra
      Papildus
      RC 22AV9573A iestatīšana

    • Apakšpuses savienojums

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Digitālā audio izeja
      Optika
      VGA ievade
      15 kontaktu D-sub

    • Sānu savienojums

      USB2
      USB 2.0
      Kopējā interfeisa slots
      CI+ 1,3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Austiņu izeja
      Mini spraudnis

    • Aizmugurējais savienojums

      SCART
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Component
      YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
      AV ieeja
      CVBS kopā ar YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Savienojamības uzlabojumi

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • RC pāreja

    • Dizains

      Krāsa
      Melna

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1460  mm
      Komplekta augstums
      838  mm
      Komplekta dziļums
      50  mm
      Produkta svars
      36,9  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      1460  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      903  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      345  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      37.5  kg
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Baterijas tālvadības pultij
    • Tālvadības pults
    • Galda virsmas statīvs
    • Garantijas brošūra
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    • Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
    • Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

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