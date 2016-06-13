Izrādiet viesiem savas rūpes ar šo pieņemamas cenas Professional televizoru. Jūs varēsit izmantot īpaši izveidotas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu caur USB, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.
Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.
Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai
Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.
USB ports multivides atskaņošanai
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis
Skatieties televizoru kā nekad iepriekš, pateicoties četras reizes lielākai izšķirtspējai nekā parastajiem Full HD televizoriem. 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspēja nodrošina tik izsmalcinātu un dzīvu attēlu, ka tas paver skatu uz jaunu pasauli.
Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts
Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.
Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu
Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus istabās esošos viesus.
Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar lokālo vadības bloķēšanu
Atspējojot vai iespējot lokālo vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.
Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.
Mazs enerģijas patēriņš
Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.