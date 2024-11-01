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Nekartēts
  • Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā

    Signage Solutions H sērijas displejs

    75BDL4003H/02

    Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā

    Saglabājiet redzamību gan dienā, gan naktī ar Philips H sērijas īpaši spilgtajiem displejiem. Pārsteidzoši skaidrs attēls un kontrasts padara to par ideālu risinājumu saistoša satura rādīšanai logos un gaišākās vietās, piemēram, lidostās un iepirkšanās centros.

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    Signage Solutions H sērijas displejs

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    Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā

    Ļoti spilgts nepārtrauktas darbības displejs

    • 75”
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

    CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

    Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem

    Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

    FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisīs

    Revolucionārā FailOver tehnoloģija ir kritiski svarīgs risinājums komerciāliem lietojuma veidiem ar augstām prasībām, kas automātiski atskaņo ekrānā rezerves saturu, ja multivides atskaņotājam rodas darbības traucējums. Vienkārši izvēlieties primāro ievades savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat ieguvuši tūlītēju satura aizsardzību.

    Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

    Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

    Izstrādāts lietošanai ekstremālos apstākļos

    Uzlabota termiskā vadība, Hight Tni šķidro kristālu paneļi un iebūvētie termosensori nodrošina darbību augstā apkārtējās vides temperatūrā. Displeja spilgtums līdz pat 2500 cd/m² ir paredzēts izmantošanai spilgtā apkārtējā gaismā. Displeja polarizētājs ir saderīgs ar polarizētām saulesbrillēm un uzlabo satura saskatāmību.

    Ļoti spilgtas ielās izvietojamas zīmes

    Ļoti spilgti ielās izvietoti digitālie displeji liks atskatīties ikvienam garāmgājējam jebkādā apgaismojumā, kas padarīs veikalu redzamāku un piesaistīs klientus. Iespaidīgs līdz pat 3000 cd/m² spilgtums nodrošina labu attēla redzamību un skaidrību pat ļoti ekstremālos apkārtējā apgaismojuma apstākļos.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      189.3  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      74.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,429 x 0,429 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 pie 60 Hz
      Spilgtums
      3000  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Paneļa tehnoloģija
      IPS

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitāls un analogs) x 1
      • HDMI 2.0 (x 3)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Citi savienojumi
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video izeja
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Ārējā vadība
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (24/7)
      • Portreta režīms (24/7)
      Ekrānsaudzētāja funkcijas
      Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      • Rokturi pārvietošanai
      • Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      510  W
      Patēriņš (maks.)
      790
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formāti
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1688,2  mm
      Produkta svars
      54,1  kg
      Komplekta augstums
      966,6  mm
      Komplekta dziļums
      111,1  mm
      Komplekta platums (collas)
      66,46  colla
      Komplekta augstums (collas)
      38.06  colla
      Sienas stiprinājums
      600 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      4.37  colla
      Rāmja platums
      18,8 (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      119,27  lb
      Kompaktas uzstādīšanas platums
      180  mm
      Kompaktas uzstādīšanas augstums
      300  mm

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Relatīvais mitrums
      20–80  %
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Brīdinājums!
      Neizmantot tiešos saules staros, ja nav nodrošināta papildu aizsardzība.

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Malu savietošanas komplekts
      • Philips logotips (x1)
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis
      • Stieples ritulis (x3)
      • Maiņstrāvas slēdža vāks un skrūve x 1
      • USB pārsegs un skrūves
      • AC strāvas vads
      • HDMI vads
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • Atvērtā rāmja komplekts
      • Īsa lietošanas pamācība (x1)
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RS232 kabelis

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Arābu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Poļu
      • Portugāļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Turku
      • Tradicionālā ķīniešu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    Atsauksmes

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    • Ja paredzams, ka uzstādītā sistēma tiks pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, ieteicams rūpīgi izpētīt lietošanas rokasgrāmatu un brīdinājumu dokumentāciju.

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