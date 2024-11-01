75BDL4003H/02
Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā
Saglabājiet redzamību gan dienā, gan naktī ar Philips H sērijas īpaši spilgtajiem displejiem. Pārsteidzoši skaidrs attēls un kontrasts padara to par ideālu risinājumu saistoša satura rādīšanai logos un gaišākās vietās, piemēram, lidostās un iepirkšanās centros.
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Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.
Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.
Revolucionārā FailOver tehnoloģija ir kritiski svarīgs risinājums komerciāliem lietojuma veidiem ar augstām prasībām, kas automātiski atskaņo ekrānā rezerves saturu, ja multivides atskaņotājam rodas darbības traucējums. Vienkārši izvēlieties primāro ievades savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat ieguvuši tūlītēju satura aizsardzību.
Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).
Uzlabota termiskā vadība, Hight Tni šķidro kristālu paneļi un iebūvētie termosensori nodrošina darbību augstā apkārtējās vides temperatūrā. Displeja spilgtums līdz pat 2500 cd/m² ir paredzēts izmantošanai spilgtā apkārtējā gaismā. Displeja polarizētājs ir saderīgs ar polarizētām saulesbrillēm un uzlabo satura saskatāmību.
Ļoti spilgti ielās izvietoti digitālie displeji liks atskatīties ikvienam garāmgājējam jebkādā apgaismojumā, kas padarīs veikalu redzamāku un piesaistīs klientus. Iespaidīgs līdz pat 3000 cd/m² spilgtums nodrošina labu attēla redzamību un skaidrību pat ļoti ekstremālos apkārtējā apgaismojuma apstākļos.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Piederumi
Dažādi
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