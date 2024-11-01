Meklējamie vārdi

Nekartēts

    BDL6545AT LCD monitor

    BDL6545AT/00

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    BDL6545AT LCD monitor

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Nekartēts

    SmartPower — enerģijas taupīšana

    SmartPower — enerģijas taupīšana

    Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

    Paredzēts nepārtrauktai darbībai

    Paredzēts nepārtrauktai darbībai

    Tā kā uzņēmumu darbība notiek nepārtraukti, mūsu informācijas displeji ir radīti 24/7 lietošanas ciklam. Vislabākie izmantotie komponenti, lai nodrošinātu augstāko kvalitātes līmeni, ļauj vienmēr uzticēties šim modeļu klāstam.

    Optiska daudzskārienu tehnoloģija uzlabotai mijiedarbībai

    Sensori ekrāna malā nodrošina ideāli skaidru attēlu, vienlaikus piedāvājot daudzskārienu mijiedarbības iespējas, ko var izmantot dažādiem jauniem interaktīviem lietojumiem.

    Atvērts spraudņa specifikācijām atbilstošs slots

    Izstrādāts digitālo displeju tirgum, atvērta spraudņa specifikācijām (OPS) atbilstošs slots ir paredzēts, lai multivides atskaņotāja mainīšanu vai atjaunināšanu padarītu par tīro bērnu spēlīti. Vienkārši iespraudiet multivides atskaņotāju displejā — un viss ir gatavs. Nav svarīgi, kāds ir jūsu multivides atskaņotājs — vienkāršs, vidējas klases vai augstas klases, OPS ir pilnīgi saderīgs, laika gaitā nodrošinot zemākas izmaksas.

    Kompakta uzstādīšanas vieta aizmugurējā vākā nelieliem datoriem

    Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.

    Attālā pārvaldība un konfigurācija, izmantojot RS232

    Attālā pārvaldība sniedz iespēju lietotājam kontrolēt un regulēt displejus attālināti, izmantojot RS232 protokolu. Izmantojot CEC komandas, varat iegūt pilnīgu kontroli pār visiem displejiem savā informācijas tīklā jebkurā laikā.

    Temperatūras sensors mēra ierīces stāvokli

    Šim publiski lietojamajam displejam ir temperatūras sensors, kas uzrauga ierīces iekšējo stāvokli. Ja iekšējā temperatūra pārsniedz sākotnēji iestatīto slieksni, automātiski tiek aktivizēti divi iekšējie ventilatori, lai displeju atdzesētu līdz normālai temperatūrai.

    Uzlabota attēlu iestrēgšanas novēršanas funkcija

    Statiski attēli, kas ilgstoši tiek rādīti ekrānā, LCD displejos var atstāt māņattēlu vai iestrēgušu attēlu. Lai gan attēlu iestrēgšana LCD displejos ir īslaicīga, jūs vēlēsities šo efektu novērst, īpaši tad, ja saturs tiek rādīts nepārtraukti.

    Saderība ar RoHS standartiem nodrošina rūpes par vidi

    Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.