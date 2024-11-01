BDL6545AT/00
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Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.
Tā kā uzņēmumu darbība notiek nepārtraukti, mūsu informācijas displeji ir radīti 24/7 lietošanas ciklam. Vislabākie izmantotie komponenti, lai nodrošinātu augstāko kvalitātes līmeni, ļauj vienmēr uzticēties šim modeļu klāstam.
Sensori ekrāna malā nodrošina ideāli skaidru attēlu, vienlaikus piedāvājot daudzskārienu mijiedarbības iespējas, ko var izmantot dažādiem jauniem interaktīviem lietojumiem.
Izstrādāts digitālo displeju tirgum, atvērta spraudņa specifikācijām (OPS) atbilstošs slots ir paredzēts, lai multivides atskaņotāja mainīšanu vai atjaunināšanu padarītu par tīro bērnu spēlīti. Vienkārši iespraudiet multivides atskaņotāju displejā — un viss ir gatavs. Nav svarīgi, kāds ir jūsu multivides atskaņotājs — vienkāršs, vidējas klases vai augstas klases, OPS ir pilnīgi saderīgs, laika gaitā nodrošinot zemākas izmaksas.
Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.
Attālā pārvaldība sniedz iespēju lietotājam kontrolēt un regulēt displejus attālināti, izmantojot RS232 protokolu. Izmantojot CEC komandas, varat iegūt pilnīgu kontroli pār visiem displejiem savā informācijas tīklā jebkurā laikā.
Šim publiski lietojamajam displejam ir temperatūras sensors, kas uzrauga ierīces iekšējo stāvokli. Ja iekšējā temperatūra pārsniedz sākotnēji iestatīto slieksni, automātiski tiek aktivizēti divi iekšējie ventilatori, lai displeju atdzesētu līdz normālai temperatūrai.
Statiski attēli, kas ilgstoši tiek rādīti ekrānā, LCD displejos var atstāt māņattēlu vai iestrēgušu attēlu. Lai gan attēlu iestrēgšana LCD displejos ir īslaicīga, jūs vēlēsities šo efektu novērst, īpaši tad, ja saturs tiek rādīts nepārtraukti.
Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.
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