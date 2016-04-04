BDM4350UC/00
4K īpaši augsta izšķirtspēja
Iespaidīgais 43 collu Ultra HD klases profesionālais Philips displejs nodrošina lielu platību attēla izvietošanai, ļaujot īpaši augstā 4K izšķirtspējā (četrreiz augstāka izšķirtspēja nekā Full HD) aplūkot gan kopējo attēlu, gan katru detaļu.Skatīt visas priekšrocības
Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Philips MultiView funkcija šajā iespaidīgajā 4K UHD displejā ļauj izmantot vienā ekrānā līdz četrām sistēmām Full HD kvalitātē. Jūs varat izmantot funkciju Picture-by-Picture (PbP), lai kontrolētu vienā ekrānā četras sistēmas telpu vai drošības sistēmas uzraudzībai. Jūs varat arī izmantot vienlaikus divus piezīmjdatorus, uzlabojot kopdarba produktivitāti. Vai arī izmantot režīmu Picture-in-Picture (PiP) , lai tiešraidē skatītos futbola ziņas no televizora pierīces, vienlaikus strādājot ar datoru.
Spilgtuma un krāsu svārstības LCD ekrānos ir izplatīta parādība. Philips SmartUniformity režīms nodrošina attēlus ar precīzu spilgtuma līmeni, kas ir būtiski fotogrāfijai, dizainam un apdrukai. Izmantojot krāsu metriku, lai izvērtētu krāsu precizitāti, šis režīms ir kalibrēts, lai nodrošinātu, ka vidējais kopējais spilgtuma līmenis pārsniedz 95%. Izvēloties šo režīmu, tiks iegūti vienmērīgi un precīzi attēli.
SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!
Mobilais augstas izšķirtspējas savienojums (MHL) ir mobilais audio/video interfeiss, lai tieši savienotu mobilos tālruņus un citas portatīvās ierīces ar augstas izšķirtspējas displejiem. Papildu MHL kabelis sniedz iespēju vienkārši pievienot mobilo ierīci ar MHL iespēju šim lielajam Philips MHL displejam un skatīties HD videoklipus ar digitālo skaņu. Tagad jūs ne tikai varat baudīt mobilās spēles, fotoattēlus, filmas vai citas aplikācijas lielajā ekrānā, bet vienlaikus uzlādēt savu mobilo ierīci, lai darbības laikā nekad neizbeigtos enerģija.
Plāns rāmja dizains papildina publiskā displeja stilīgo izskatu, lai lieliski iederētos jebkurā vidē. Turklāt šis dizains padara displeju ideālu lietošanai mozaīkas tipa matricas video sienām.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
Īpaši ātrais USB 3.0 nodrošina 5,0 gbit/s pārraides ātrumu, kas ir 10 reizes ātrāks par standarta USB 2.0, ievērojami samazinot datu pārraides ātrumu un ietaupot jums laiku un izmaksas. Ar lielāku joslas platumu, īpaši lielo pārraides ātrumu, labāku jaudas pārvaldību un uzlabotu vispārējo veiktspēju USB 3.0 rada jaunu pasaules standartu, kas ļauj jums izmantot lielas ietilpības atmiņas ierīces. Jums vairs nav ilgi jāgaida, līdz ierīces uzlādējas. Jaunā FastCharge funkcija nodrošina ātrāku uzlādi. USB 3.0 ir atpakaļsaderīgs arī ar USB 2.0 ierīcēm.
Šie Philips displeji ir aprīkoti ar vairākiem savienojumiem, piemēram, VGA, DisplayPort, universālu HDMI savienotāju, sniedzot iespēju izbaudīt augstas izšķirtspējas nesaspiestu video un audio saturu. Jauns DisplayPort un HDMI 2.0 savienojums tagad nodrošina pilnu 4K izšķirtspēju pie 60 Hz plūstošiem attēliem. USB savienojumi nodrošina īpaši ātru datu pārsūtīšanu, vienlaikus saglabājot globālu savienojamību. Neatkarīgi no izmantotā avota, varat būt drošs, ka šis Philips displejs garantēs ieguldīto līdzekļu atdevi ilgā laika periodā!
VESA sistēma nodrošina simtiem novatorisku montāžas risinājumu.
Nospiežot 0 vatu slēdzi, kas ērti izvietots aizmugurē, varat pilnībā atslēgt monitoram AC strāvas padevi. Tādējādi monitors nepatērē elektroenerģiju, vēl vairāk samazinot oglekļa ietekmi uz vidi
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Strāvas padeve
Izmēri
Svars
Darbības nosacījumi
Noturība
Saderība un standarti
Korpuss
Kas ir iepakojumā?
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.