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    Brilliance 4K Ultra HD LCD displejs

    BDM4350UC/00

    4K īpaši augsta izšķirtspēja

    Iespaidīgais 43 collu Ultra HD klases profesionālais Philips displejs nodrošina lielu platību attēla izvietošanai, ļaujot īpaši augstā 4K izšķirtspējā (četrreiz augstāka izšķirtspēja nekā Full HD) aplūkot gan kopējo attēlu, gan katru detaļu.

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    Brilliance 4K Ultra HD LCD displejs

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    4K īpaši augsta izšķirtspēja

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    • 43 (diag. 42,51 colla / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

    UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

    Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

    IPS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

    IPS LED platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

    IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

    MultiView 4K, paredzēta 4 sistēmām vienā ekrānā

    MultiView 4K, paredzēta 4 sistēmām vienā ekrānā

    Philips MultiView funkcija šajā iespaidīgajā 4K UHD displejā ļauj izmantot vienā ekrānā līdz četrām sistēmām Full HD kvalitātē. Jūs varat izmantot funkciju Picture-by-Picture (PbP), lai kontrolētu vienā ekrānā četras sistēmas telpu vai drošības sistēmas uzraudzībai. Jūs varat arī izmantot vienlaikus divus piezīmjdatorus, uzlabojot kopdarba produktivitāti. Vai arī izmantot režīmu Picture-in-Picture (PiP) , lai tiešraidē skatītos futbola ziņas no televizora pierīces, vienlaikus strādājot ar datoru.

    SmartUniformity nemainīgai attēlu kvalitātei

    SmartUniformity nemainīgai attēlu kvalitātei

    Spilgtuma un krāsu svārstības LCD ekrānos ir izplatīta parādība. Philips SmartUniformity režīms nodrošina attēlus ar precīzu spilgtuma līmeni, kas ir būtiski fotogrāfijai, dizainam un apdrukai. Izmantojot krāsu metriku, lai izvērtētu krāsu precizitāti, šis režīms ir kalibrēts, lai nodrošinātu, ka vidējais kopējais spilgtuma līmenis pārsniedz 95%. Izvēloties šo režīmu, tiks iegūti vienmērīgi un precīzi attēli.

    SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

    SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

    SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

    MHL tehnoloģija mobilā satura skatīšanai lielajā ekrānā

    MHL tehnoloģija mobilā satura skatīšanai lielajā ekrānā

    Mobilais augstas izšķirtspējas savienojums (MHL) ir mobilais audio/video interfeiss, lai tieši savienotu mobilos tālruņus un citas portatīvās ierīces ar augstas izšķirtspējas displejiem. Papildu MHL kabelis sniedz iespēju vienkārši pievienot mobilo ierīci ar MHL iespēju šim lielajam Philips MHL displejam un skatīties HD videoklipus ar digitālo skaņu. Tagad jūs ne tikai varat baudīt mobilās spēles, fotoattēlus, filmas vai citas aplikācijas lielajā ekrānā, bet vienlaikus uzlādēt savu mobilo ierīci, lai darbības laikā nekad neizbeigtos enerģija.

    Plāns rāmja dizains modernam izskatam

    Plāns rāmja dizains papildina publiskā displeja stilīgo izskatu, lai lieliski iederētos jebkurā vidē. Turklāt šis dizains padara displeju ideālu lietošanai mozaīkas tipa matricas video sienām.

    Jaudīgi 7 vatu skaļruņi jūsu satura atskaņošanai

    Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

    USB 3.0 centrmezgls ērtai piekļuvei un ātrai uzlādei

    Īpaši ātrais USB 3.0 nodrošina 5,0 gbit/s pārraides ātrumu, kas ir 10 reizes ātrāks par standarta USB 2.0, ievērojami samazinot datu pārraides ātrumu un ietaupot jums laiku un izmaksas. Ar lielāku joslas platumu, īpaši lielo pārraides ātrumu, labāku jaudas pārvaldību un uzlabotu vispārējo veiktspēju USB 3.0 rada jaunu pasaules standartu, kas ļauj jums izmantot lielas ietilpības atmiņas ierīces. Jums vairs nav ilgi jāgaida, līdz ierīces uzlādējas. Jaunā FastCharge funkcija nodrošina ātrāku uzlādi. USB 3.0 ir atpakaļsaderīgs arī ar USB 2.0 ierīcēm.

    SmartConnect ar DisplayPort, HDMI un VGA savienojumiem

    Šie Philips displeji ir aprīkoti ar vairākiem savienojumiem, piemēram, VGA, DisplayPort, universālu HDMI savienotāju, sniedzot iespēju izbaudīt augstas izšķirtspējas nesaspiestu video un audio saturu. Jauns DisplayPort un HDMI 2.0 savienojums tagad nodrošina pilnu 4K izšķirtspēju pie 60 Hz plūstošiem attēliem. USB savienojumi nodrošina īpaši ātru datu pārsūtīšanu, vienlaikus saglabājot globālu savienojamību. Neatkarīgi no izmantotā avota, varat būt drošs, ka šis Philips displejs garantēs ieguldīto līdzekļu atdevi ilgā laika periodā!

    VESA stiprinājums nodrošina perfektu iestatīšanu

    VESA sistēma nodrošina simtiem novatorisku montāžas risinājumu.

    Nepatērē enerģiju, izmantojot 0 vatu slēdzi

    Nospiežot 0 vatu slēdzi, kas ērti izvietots aizmugurē, varat pilnībā atslēgt monitoram AC strāvas padevi. Tādējādi monitors nepatērē elektroenerģiju, vēl vairāk samazinot oglekļa ietekmi uz vidi

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Paneļa izmērs
      42,51 colla (108 cm)
      Malu attiecība
      16:9
      LCD paneļa tips
      IPS LCD
      Aizmugurgaismojuma veids
      W-LED sistēma
      Pikseļu frekvence
      0,2451 x 0,2451mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 pie 60 Hz
      Spilgtums
      300  cd/m²
      Spilgtuma viendabīgums
      96~105%
      Displeja krāsas
      Krāsu atbalsts 1,07 miljardi krāsu (10 biti)
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000 :1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      5 ms (pelēka uz pelēku)*
      Skata leņķis
      • 178º (A) / 178º (P)
      • @ C/R > 20
      Attēla uzlabošana
      SmartImage
      Faktiskais skata laukums
      941,2 (A) x 529,4 (P)
      Skenēšanas frekvence
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      MHL
      1080P pie 60 Hz
      Delta E
      <3
      Bez ņirboņas
      Displeja ekrāna pārklājums
      Pretatspīduma, 3H, matējums 1%

    • Savienojamība

      Signāla ieeja
      • VGA (analogā)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) - MHL x 2
      USB
      USB 3.0x4 (1 w/ātra uzlāde)*
      Sinhronizācijas ieeja
      • Atsevišķa sinhronizācija
      • Sinhronizācija pie zaļās
      Audio (ieeja/izeja)
      • Personālā datora audio ieeja
      • Austiņu izeja

    • Lietošanas komforts

      Iebūvēti skaļruņi
      7 W x 2
      Saderība ar lietošanai gatavām ierīcēm
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Lietotāja ērtības
      • SmartImage
      • Multiview
      • Lietotājs
      • Izvēlne
      • Ieslēgts/izslēgts
      OSD valodas
      • Brazīlijas portugāļu
      • Čehu
      • Holandiešu
      • Angļu
      • Somu
      • Franču
      • Vācu
      • Grieķu
      • Ungāru
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Korejiešu
      • Poļu
      • Portugāļu
      • Krievu
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Spāņu
      • Zviedru
      • Tradicionālā ķīniešu
      • Turku
      • Ukraiņu
      Citas priekšrocības
      • Kensington slēdzene
      • VESA stiprinājums (200x200 mm)
      Vadības programmatūra
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2x ierīces)
      • PBP (4x ierīces)

    • Strāvas padeve

      ECO režīms
      46,5 W (st.)
      Barošanas avots
      • Iebūvēts
      • 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
      Izsl. režīmā
      Nulle vatu ar AC slēdzi
      Iesl. režīmā
      63,1 W (st.) (EnergyStar 6.0 testa metode)
      Gaidstāves režīms
      <0,5 W (st.)
      Strāvas LED indikators
      • Darbojas — balts
      • Gaidstāves režīms — balts (mirgo)

    • Izmēri

      Iepakojums mm (PxAxDz)
      1070 x 680 x 160  mm
      Produkts bez statīva (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Produkts ar statīvu (maks. augstums)
      968 x 630 x 259  mm

    • Svars

      Produkts ar iepakojumu (kg)
      14,29  kg
      Produkts ar statīvu (kg)
      9,72  kg
      Produkts bez statīva (kg)
      9,40  kg

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      Darbībā: +12 000 pēdas (3658 m), izslēgts: +40 000 pēdas (12 192 m)
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      no 0 °C līdz 40 °C  °C
      MTBF
      70 000 h (neiekļaujot sānu apgaismojumu)  stundas
      Relatīvais mitrums
      20 %–80  %
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      no -20°C līdz 60°C  °C

    • Noturība

      Vides aizsardzība un enerģija
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Pārstrādājams iepakojuma materiāls
      100  %
      Noteiktas vielas
      • Korpuss nesatur PVC / BFR
      • Nesatur dzīvsudrabu

    • Saderība un standarti

      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE marķējums
      • FCC, B klase
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • Ķīna RoHS
      • UKRAIŅU
      • Kuveita
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Korpuss

      Apdare
      Spīdīga (priekšējā fasete) / tekstūra (kājiņa / aizmugures pārsegs)
      Kāja
      Sudraba
      Priekšējā fasete
      Melna
      Aizmugures pārsegs
      Melna

    • Kas ir iepakojumā?

      Kabeļi
      VGA, HDMI, DP, audio, barošana
      Monitors ar statīvu
      Lietotāja dokumentācija

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris
    • Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.
    • ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti
    • Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org
    • Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
    • Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
    • Lai izmantotu 4 sistēmas vienā ekrānā, nepieciešamas četras ieejas.

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