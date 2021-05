Gluds skuvums var radīt problēmas, jo īpaši vīriešiem ar jutīgu ādu, kas ir pakļauta apsārtumiem, dedzināšanai vai matiņu ieaugšanas riskam. Tomēr, pareizi skujoties ar Series 7000, tas nekairina ādu.



Ko nozīmē gluds skuvums?

Pirms mēs sākam — definējam mērķi. Gluds skūšanās rezultāts nozīmē — nekādas bārdas un nekādu rugāju. Vienmērīgs, gluds skuvums tuvu ādai, kas ļauj jums izskatīties nevainojami un runā pats par sevi. Gatavs? Lasiet tālāk un uzziniet, kā iegūt gludu skūšanās rezultātu tikai dažās minūtēs.

Mitrā vai sausā skūšanās?

Izmantojot šo skuvekli, sausā skūšanās ir ādai saudzīgāka un pastāv mazāka iespēja, ka tā izraisīs iegriezumus ādā. Mitrā skūšanās ir atsvaidzinoša un gluda, kamēr vien atceraties lietot skūšanās putas. Darīt tā, kā uzskatāms par pareizu, sākumā var šķist nepārliecinoši, it īpaši, ja jums ir jutīga āda, bet, par laimi, ir kāds palīgs.



Skūšanās ieteikumi

Lietotnes GroomTribe personiskajā skūšanās plānā ir iekļauti īpaši ieteikumi, kā panākt vislabāko skūšanās rezultātu. Skūšanās ar ieteikumiem reāllaikā uzlabo Tavu skūšanās procesu. Savukārt sinhronizēta skūšanās izmanto jūsu ilgtermiņa skūšanas datus, lai pielāgotu jums sniegtos ieteikumus.



1. darbība. Neesiet sakarsis

Pirms sniedzaties pēc skuvekļa, nomazgājiet un noskalojiet seju, lai tā būtu pilnīgi tīra. Taču tas nenozīmē, ka pirms tam jums jāiet ilgā, karstā dušā — pēc šādas dušas jūsu āda būs karsta, pietūkusi un nosvīdusi, un skūšanās būs apgrūtināta. Pirms pārejat pie nākamās darbības, jūsu ādai ir jābūt pilnīgi sausai.

2. darbība. Ievērojiet stabilitāti, bet esiet godīgs



Jūsu Series 7000 var noskūt līdz trīs dienu garus rugājus. Ja jums ir sejas apmatojums, kas ir garāks par to, vispirms izmantojiet trimmeri. Mitram, gludam skuvumam (tostarp dušā) uzklājiet skūšanās putas vai želeju un sāciet skūties, veicot apļveida kustības.



Pirmo reizi slidinot skuvekli pāri ādai, skujieties sejas matiņu augšanas virzienā, pēc tam velciet skuvekli pretēji to augšanas virzienam, lai skūtu ciešāk ādai. Ja jūsu āda ir īpaši jutīga, turpiniet skūt matiņus to augšanas virzienā.



Ar brīvo roku uzmanīgi nostiepiet ādu, lai atvieglotu skūšanos, bet nepārstiepiet to. Tuvai skūšanai nav nepieciešams liels spiediens, tāpēc mēģiniet nespiest skuvekli pārāk stipri pret ādu.



Skuveklis arī dara daļu darba, uztverot jūsu bārdas biezumu un automātiski noregulējot jaudu, lai efektīvāk noskūtu biezas bārdas zonas. Jums nav vairākas reizes jāslidina skuveklis pāri vienām un tam pašām vietām, tādējādi tiek mazināts ādas kairinājumu risks.



Ja veic mitro skūšanos, noskalo skuvekļa galviņu ik pēc 10 - 15 sekundēm, lai notīrītu uzkrājušās putas vai želeju, kā arī ādas atliekas, matus un netīrumus, kas var gadīties skuvekļa ceļā.



3. darbība. Esiet gādīgs

Neaizmirstiet par ādas atjaunošanu pēc skūšanās. Noskalojiet seju ar siltu ūdeni, uzmanīgi nosusiniet to un uzklājiet kādu pēcskūšanās vai mitrinošu līdzekli, ja nepieciešams. Noskalojiet mitro skuvekļa galviņu un ļaujiet tai nožūt.



Tas arī viss! Izpildi šīs darbības un dodies iekarot pasauli ar gludāko skūšanās rezultātu. Savukārt dienās, kad nejūtaties gatavs šai pilnajai skūšanās procedūrai, vienmēr varat izvēlēties nedaudz nekārtīgāko “pēcpusdienas bārdas” stilu.



Vai jums vēl nav sava personiskā skūšanās plāna?

Saņemiet piemērotus ieteikumus, lai risinātu konkrētas ādas problēmas — apsārtumu, skuvekļa izraisītas brūces vai ieaugušus matiņus. Ar katru skūšanās reizi lietotne, kas izstrādāta kopā ar dermatologiem, izseko Tavu skūšanās tehniku un ādas progresu.



Lai sāktu darbu, lejupielādējiet lietotni GroomTribe iOS vai Android lietotņu veikalos un izveidojiet savienojumu ar to.

Lejupielādējiet no vietnes App Store

Iegūstiet to no Google Play