Divkāršais režīms ļauj izbaudīt labāko no abām pasaulēm. Vienkārši pārslēdzieties starp 3840 × 2160 (160 Hz) izšķirtspēju, kas nodrošina apbrīnojamu skaidrību, un 1920 × 1080 (320 Hz) izšķirtspēju, kas paredzēta nevainojami laidenai spēlēšanai. Nav svarīgi, vai skatīsit elpu aizraujošus skatus vai strauji mainīgu darbību, jo šis monitors acumirklī pielāgosies jūsu vajadzībām.
Ar Philips Evnia monitoru intensīvās spēlēs ar pretiniekiem vienmēr būsiet soli priekšā. Šis monitors ir paredzēts spēlētājiem, kuri spēles gaitā sagaida sevišķi plūdenu attēlojumu bez aizkaves, un tas var nodrošināt 320 Hz atsvaidzes biežumu — ievērojami ātrāk nekā standarta monitori. Aizmirstiet kaitinošas attēlojuma aizkaves, kuru dēļ izskatās, ka ienaidnieki spēles ekrānā parādās pēkšņi. Ar šo augstās veiktspējas monitoru katru izšķiroši svarīgo kustību redzēsiet īpaši plūdeni, skaidri un ar augstu attēlojuma precizitāti, tāpēc varēsit būt soli priekšā saviem pretiniekiem un droši izdarīt savu šāvienu.
Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.
VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.
Jaunajam Philips spēļu displejam ir ātras piekļuves OSD, kas precīzi noregulēts spēļu cienītāju vajadzībām, nodrošinot vairākas opcijas. “FPS” režīms (first person shooting – šaujamspēle no pirmās personas skatpunkta) uzlabo tumšos toņus spēlēs, ļaujot saskatīt paslēptus objektus tumšās lokācijās. “Racing” (sacīkšu braukšana) režīms garantē displejam visātrāko atbildes laiku, spilgtas krāsas un attēla regulējumus. “RTS” režīmam (real time strategy – stratēģija reāllaikā) ir īpašs SmartFrame režīms, kas sniedz iespēju izcelt konkrētu apgabalu, kā arī regulēt izmērus un attēlu. Režīmos Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) varat saglabāt personiski pielāgotos iestatījumus dažādām spēlēm, garantējot vislabāko veiktspēju.
Crosshair krāsai ir noklusējuma iestatījums. Kad Smart Crosshair funkcija ir ieslēgta, krāsa mainās no papildu krāsas uz fona krāsu. Smart Crosshair uzlabo mērķēšanas precizitāti, tādēļ jums ir vieglāk pamanīt ienaidniekus.
Šī funkcija uzlabo redzamību tumšās ainās, pārlieku neizgaismojot gaišās zonas. Stark ShadowBoost funkcijai var izvēlēties trīs līmeņus, kas nodrošina attēlu tekstūru ar labāku krāsu piesātinājumu un izteiktāku kontrastu, lai jūs varētu vieglāk redzēt gan tumšā, gan gaišā vidē. Turklāt spēlējot šī funkcija arī palīdz vēl ātrāk pamanīt ienaidniekus.
Šī funkcija ļauj vienlaicīgi pietuvināt vairākus mērķus, un tādējādi ir vieglāk notēmēt uz ienaidnieku un trāpīt tam.
