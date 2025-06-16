Meklējamie vārdi

Philips Evnia fast IPS monitor 27M2N3800A/00
reviews

Evnia Fast IPS Gaming monitor

Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
Apskatīt visus modeļus

Philips Monitors

Gaming kolekcija

Evnia ir progresīva un radoša. Mūsu pionieriska un iekļaujoša pieeja rada mūsdienīgu atmosfēru spēļu pasaulē, vienlaikus izmantojot Philips zīmola pieredzi.

Standarta produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls Alternatīvs produkta fotoattēls

Divkāršais režīms

Divkāršais režīms — spēlēšanai nepieciešamā spēja pielāgoties

Divkāršais režīms ļauj izbaudīt labāko no abām pasaulēm. Vienkārši pārslēdzieties starp 3840 × 2160 (160 Hz) izšķirtspēju, kas nodrošina apbrīnojamu skaidrību, un 1920 × 1080 (320 Hz) izšķirtspēju, kas paredzēta nevainojami laidenai spēlēšanai. Nav svarīgi, vai skatīsit elpu aizraujošus skatus vai strauji mainīgu darbību, jo šis monitors acumirklī pielāgosies jūsu vajadzībām.

320 Hz ātra atsvaidze

320 Hz atsvaidzes biežums izteikti vienmērīgam un spilgtam attēlojumam

Ar Philips Evnia monitoru intensīvās spēlēs ar pretiniekiem vienmēr būsiet soli priekšā. Šis monitors ir paredzēts spēlētājiem, kuri spēles gaitā sagaida sevišķi plūdenu attēlojumu bez aizkaves, un tas var nodrošināt 320 Hz atsvaidzes biežumu — ievērojami ātrāk nekā standarta monitori. Aizmirstiet kaitinošas attēlojuma aizkaves, kuru dēļ izskatās, ka ienaidnieki spēles ekrānā parādās pēkšņi. Ar šo augstās veiktspējas monitoru katru izšķiroši svarīgo kustību redzēsiet īpaši plūdeni, skaidri un ar augstu attēlojuma precizitāti, tāpēc varēsit būt soli priekšā saviem pretiniekiem un droši izdarīt savu šāvienu.

0,5 ms Smart MBR ātrā reaģēšana

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.

User guide Product sheet
Iezīmes attēls

DisplayHDR 400 patiesākam un izteiksmīgākam attēlojumam

VESA sertificētais DisplayHDR 400 nodrošina daudz augstāku kvalitāti nekā standarta SDR displeji. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 400 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties vispārējai aptumšošanai un minimālajam 400 nitu spilgtumam, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.

Iezīmes attēls

SmartImage spēļu režīms īpaši pielāgots spēļu cienītājiem

Jaunajam Philips spēļu displejam ir ātras piekļuves OSD, kas precīzi noregulēts spēļu cienītāju vajadzībām, nodrošinot vairākas opcijas. “FPS” režīms (first person shooting – šaujamspēle no pirmās personas skatpunkta) uzlabo tumšos toņus spēlēs, ļaujot saskatīt paslēptus objektus tumšās lokācijās. “Racing” (sacīkšu braukšana) režīms garantē displejam visātrāko atbildes laiku, spilgtas krāsas un attēla regulējumus. “RTS” režīmam (real time strategy – stratēģija reāllaikā) ir īpašs SmartFrame režīms, kas sniedz iespēju izcelt konkrētu apgabalu, kā arī regulēt izmērus un attēlu. Režīmos Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) varat saglabāt personiski pielāgotos iestatījumus dažādām spēlēm, garantējot vislabāko veiktspēju.

Iezīmes attēls

Smart Crosshair: precīzākai tēmēšanai un lielākai jautrībai

Crosshair krāsai ir noklusējuma iestatījums. Kad Smart Crosshair funkcija ir ieslēgta, krāsa mainās no papildu krāsas uz fona krāsu. Smart Crosshair uzlabo mērķēšanas precizitāti, tādēļ jums ir vieglāk pamanīt ienaidniekus.

Iezīmes attēls

Stark ShadowBoost: redzamības uzlabošanai tumšās ainās

Šī funkcija uzlabo redzamību tumšās ainās, pārlieku neizgaismojot gaišās zonas. Stark ShadowBoost funkcijai var izvēlēties trīs līmeņus, kas nodrošina attēlu tekstūru ar labāku krāsu piesātinājumu un izteiktāku kontrastu, lai jūs varētu vieglāk redzēt gan tumšā, gan gaišā vidē. Turklāt spēlējot šī funkcija arī palīdz vēl ātrāk pamanīt ienaidniekus.

Iezīmes attēls

Smart Sniper: mērķu pietuvināšana

Šī funkcija ļauj vienlaicīgi pietuvināt vairākus mērķus, un tādējādi ir vieglāk notēmēt uz ienaidnieku un trāpīt tam.

Rotaļīgs

Inovācija un spēle

Evnia tiecas būt pozitīvu pārmaiņu aizstāvis mūsu nozarē, vienlaikus saglabājot rotaļīgu garu.

Draudzīgs

Draudzīgs

Evnia uzrunā visus, neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai spēļu pieredzes līmeņa

Trīs gadu OLED un QD OLED garantija

Trīs gadu OLED un QD OLED garantija

Philips OLED un QD OLED displejiem ir trīs gadu rūpnīcas garantija, kas ietver arī OLED un QD OLED ekrāna “burn-in” segumu*. Lai nodrošinātu papildu drošību, katram attiecīgajam OLED un QD OLED produktam esam iekļāvuši pamata kopšanas ieteikumus. *Saskaņā ar Philips garantijas noteikumiem. OLED/QD OLED “burn-in” segums ir spēkā tikai, ja tiek ievēroti kopšanas ieteikumi. Derīgi tikai ES.

Salīdzināt

Salīdzināt

Atsauksmes

Klientu apkalpošana un atbalsts

Saņemiet palīdzību saistībā ar produktu, atrodiet rokasgrāmatas, uzziniet labākos padomus un ieteikumus un novērsiet problēmas

CustomerSupport

Atbalsta sākumlapa

Atrodiet visas atbalsta tēmas un daudz ko citu

MagnifyingGlass

Atrodiet savu produktu

Meklējiet pēc modeļa numura un atrodiet informāciju par konkrēto produktu

Compare

Salīdzināt
Fast IPS Gaming monitor
Fast IPS Gaming monitor
* “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
* Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
* Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
* Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
* Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
* Lūdzu, ņemiet vērā: zemas ievades aizkaves funkcija ir pastāvīgi iespējota, un to nevar izslēgt.
* Monitors ir ilgtspējīgs: statīva kājiņas un austiņu turētājs ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas (35%), un monitora šasija ir izgatavota no pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas (85%).
* NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort.
* Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
* Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®.
* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.