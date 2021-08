Atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa, Philips skuvekli var uzlādēt dažādos veidos. Vienmēr izmantojiet skuvekļa oriģinālo lādētāju, jo ne visi lādētāji ir saderīgi ar visiem skuvekļiem.

Philips skuvekļa uzlāde ar standarta lādētāju

1. Raugieties, lai skuveklis būtu izslēgts.

2. Iespraudiet lādētāja mazo kontaktspraudni skuvekļa apakšā un barošanas bloku sienas kontaktligzdā. Atkarībā no skuvekļa modeļa uzlādes laiks var būt 1–8 stundas.

3. Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktspraudni no ierīces.