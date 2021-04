Sonicare 9900 Prestige komplektā ir iekļauts Premium A3 birstes uzgalis , kas nodrošina visas jums nepieciešamās tīrīšanas, balināšanas un smaganu veselības priekšrocības. Jums nevajadzētu būt nepieciešamībai mainīt noklusējuma all-in-one Clean režīmu, kas nodrošina zobārstu ieteikto divu minūšu tīrīšanas programmu ar sešu segmentu birstes taimeri.



Gadījumā, ja jūs vēlaties to pielāgot, to viegli iespējams paveikt Sonicare lietotnē. Ir pieci režīmi, no kuriem izvēlēties.



Clean režīms (noklusējuma)

Tīrīšanas laiks: 2 minūtes

Šajā režīmā ar izcilu efektivitāti tiek noņemts aplikums divu minūšu programmā.



Deep Clean režīms

Tīrīšanas laiks: 3 minūtes

Paplašināta Clean režīma versija Deep Clean ir ideāla izvēle, lai pievērstu īpašu uzmanību problēmzonām.



White+ režīms

Tīrīšanas laiks: 2 minūtes un 40 sekundes

Lieliski piemērots, lai notīrītu traipus uz zobu virsmas, kas radušies, piemēram, kafijas un tējas dēļ. Papildu 40 sekundes ļauj jums pievērsties priekšējo zobu pulēšanai.



Gum Health režīms

Tīrīšanas laiks : 3 minūtes un 20 sekundes

Šajā režīmā pievienots papildu laiks ar samazinātu jaudu, kas nodrošina maigu smaganu masāžu, lai uzlabotu asinsriti un smaganu veselību.



Sensitive režīms

Tīrīšanas laiks : 2 minūtes

Šis režīms nodrošina zobu tīrīšanu ar ne tik spēcīgu vibrāciju, kas ir maigāka pret zobiem un smaganām.