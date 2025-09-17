Kas ir Ambilight televizors? Kāpēc jums tas būtu jābūt?
Īpaši precīzais MiniLED aizmugurgaismojums apvienojumā ar Quantum Dot tehnoloģijas nodrošināto krāsu burvību padara The Xtra attēlu krāšņu un iespaidīgu.
P5 MI optimizē attēla, Ambilight un spēļu atveides iestatījumus, lai sniegtu jums visas iespējamās priekšrocības un ļautu pilnībā izbaudīt visu veidu saturu.
Izmantojot īpašu lēcu sistēmu, Ambilight plus projicē gaismas loku vēl tālāk ap televizoru, radot mūsu līdz šim dinamiskāko, iespaidīgāko un baudāmāko noskaņas apgaismojumu.
Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.
Spilgtākas krāsas. Izteiktāki baltās krāsas toņi. Dziļāki melnie toņi. Quantum Dot MiniLED tehnoloģija nodrošina košu, detalizētu attēlu ar precīzu kontrastu, un jūs spēsiet saskatīt vairāk krāsu nekā līdz šim! Mūsu P5 dzinis vēl precīzāk uzlabo skatīšanās pieredzi, veidojot brīnišķīgu, reālistisku attēlu, kas nav pārmērīgi intensīvs.
Philips P5 dzinis nodrošina attēlu, kas ir tikpat izcils, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami dziļākas detaļas. Izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Kustība ir nevainojami vienmērīga.
Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.
Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.
