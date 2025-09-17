Meklējamie vārdi

MLED 920 4K Ambilight televizors
Katram aizraujošam mirklim

  • 55 colla
    55 colla
  • 65 colla
    65 colla
  • 75 colla
    75 colla

Vairāk, vairāk, vairāk

Daži televizori vienkārši turpina kļūt arvien labāki un labāki. The Xtra šajā ziņā īpaši izceļas. Šis Ambilight televizors piedāvā neskaitāmas jaunākās tehnoloģijas — tam ir 4K displejs, QD MiniLED panelis, Dolby Vision un Atmos sistēmas, MI attēlu apstrāde un Ambilight plus.

QD MiniLED

Planētas jaudīgākais attēls

Īpaši precīzais MiniLED aizmugurgaismojums apvienojumā ar Quantum Dot tehnoloģijas nodrošināto krāsu burvību padara The Xtra attēlu krāšņu un iespaidīgu.

P5 MI

Īpaši vieda apstrāde

P5 MI optimizē attēla, Ambilight un spēļu atveides iestatījumus, lai sniegtu jums visas iespējamās priekšrocības un ļautu pilnībā izbaudīt visu veidu saturu.

Ambilight plus

Papildu detaļas. Papildu baudījums.

Izmantojot īpašu lēcu sistēmu, Ambilight plus projicē gaismas loku vēl tālāk ap televizoru, radot mūsu līdz šim dinamiskāko, iespaidīgāko un baudāmāko noskaņas apgaismojumu.

Iezīmes attēls

Ambilight TV

Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

Iezīmes attēls

Quantum Dot tehnoloģija nodrošina neticamas krāsas un kontrastu

Spilgtākas krāsas. Izteiktāki baltās krāsas toņi. Dziļāki melnie toņi. Quantum Dot MiniLED tehnoloģija nodrošina košu, detalizētu attēlu ar precīzu kontrastu, un jūs spēsiet saskatīt vairāk krāsu nekā līdz šim! Mūsu P5 dzinis vēl precīzāk uzlabo skatīšanās pieredzi, veidojot brīnišķīgu, reālistisku attēlu, kas nav pārmērīgi intensīvs.

Iezīmes attēls

Neatkarīgi no avota rezultāts vienmēr ir izcils. Philips P5 dzinis

Philips P5 dzinis nodrošina attēlu, kas ir tikpat izcils, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami dziļākas detaļas. Izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Kustība ir nevainojami vienmērīga.

Iezīmes attēls

Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat

Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.

Iezīmes attēls

Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija

Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.

Philips SoundBar skaļruņi ar The Xtra televizoriem

Philips soundbar skaļruņi

Vai esat gatavs kinoteātra kvalitātes skaņai?

Protams — The Xtra izklausās lieliski jau standarta aprīkojumā. Bet telpu satricinošiem efektiem un skaidram un dzidram dialogam iesakām izmēģināt SoundBar skaļruni, kas ir veidots, lai lieliski izskatītos un darbotos kopā ar jūsu televizoru.

Izpētiet SoundBar skaļruni

Vai vēlies uzzināt vairāk?

Izpētiet citus The Xtra televizorus

Atsauksmes

Atklājiet mūsu labākos Ambilight televizorus

