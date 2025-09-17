Kas ir Ambilight televizors? Kāpēc jums tas būtu jābūt?
Tradicionālajos LED televizoros gaisma tiek virzīta caur krāsu filtriem, kas padara attēlu neasu. QLED televizori ir citādi. Tie izmanto mazītiņus nanokristālus, kas iemirdzas, saskaroties ar gaismu, šādi radot dzīvīgas krāsas un skaidru attēlu.
Īstens perfekcionists — P5 mikroshēma analizē katru kadru, lai pastiprinātu krāsas, uzlabotu kontrastu, izceltu detaļas, izlīdzinātu kustību un jebkuru saturu paceltu 4K kvalitātē.
The One aizmugurē ir iebūvēts LED apgaismojums. Tas ideāli sinhronizējas ar ekrānā notiekošo un projicē krāsainu gaismu uz sienas, radot telpā noskaņu, kas atbilst ekrānā redzamajam. Šī ir pieredze, kas uz mūžiem izmainīs jūsu televizora skatīšanās paradumus.
Iztēlojieties. Iebūvētās gaismas diodes, kas reaģē uz visu televizorā attēloto, rada krāsainu gaismu rāmi. Ambilight maina visu: tagad jūsu ekrāns šķitīs lielāks un ievilks jūs vēl dziļāk visos jūsu iecienītākajos televīzijas raidījumos. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.
Ar Dolby Vision un Dolby Atmos varat sajusties kā režisora krēslā. Katra aina, skaidri izteikta kinoteātra standartā, ir baudījums jūsu acīm un ausīm. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, sporta pārraides vai spēlējat spēles, katru mirkli iegrimstiet aizvien reālistiskākā kinematogrāfiskā pieredzē.
DTS:X skaņa ir tik reālistiska un burtiski sajūtama. Ar 3D audio tehnoloģiju, kas piešķir skaņai vēl vienu dimensiju, tā brīvi plūst, lai jūs vēl dziļāk iegremdētos mirklī.
Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.
