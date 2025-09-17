Meklējamie vārdi

The One 4K Ambilight televizors
The One

The One — noteikti jāredz

  • 43 colla
    43 colla
  • 50 colla
    50 colla
  • 55 colla
    55 colla
  • 65 colla
    65 colla
  • 75 colla
    75 colla
  • 85 colla
    85 colla

The One ir viss nepieciešamais.

Mēs saprotam jūsu skepsi, taču The One patiešām piedāvā visu nepieciešamo. Lielisks 4K attēls? Jā. QLED? Protams. Kā arī P5 attēlu apstrāde, nākamās paaudzes spēļu iestatījumi un Ambilight. Un tas ir tikai sākums. Iepazīstinām ar jūsu nākamo televizoru.

  • 43 colla
    43 colla
  • 50 colla
    50 colla
  • 55 colla
    55 colla
  • 65 colla
    65 colla
  • 75 colla
    75 colla
  • 85 colla
    85 colla
QLED displejs

Darbību nodrošina nanokristāli

Tradicionālajos LED televizoros gaisma tiek virzīta caur krāsu filtriem, kas padara attēlu neasu. QLED televizori ir citādi. Tie izmanto mazītiņus nanokristālus, kas iemirdzas, saskaroties ar gaismu, šādi radot dzīvīgas krāsas un skaidru attēlu.

P5 attēlu dzinis

Bez aplinkiem

Īstens perfekcionists — P5 mikroshēma analizē katru kadru, lai pastiprinātu krāsas, uzlabotu kontrastu, izceltu detaļas, izlīdzinātu kustību un jebkuru saturu paceltu 4K kvalitātē.

Ambilight

Oriģināls. Integrēts. Izteiktākai noskaņai.

The One aizmugurē ir iebūvēts LED apgaismojums. Tas ideāli sinhronizējas ar ekrānā notiekošo un projicē krāsainu gaismu uz sienas, radot telpā noskaņu, kas atbilst ekrānā redzamajam. Šī ir pieredze, kas uz mūžiem izmainīs jūsu televizora skatīšanās paradumus.

Vienīgais televizors ar iebūvēto apgaismojumu aizmugurē

Iztēlojieties. Iebūvētās gaismas diodes, kas reaģē uz visu televizorā attēloto, rada krāsainu gaismu rāmi. Ambilight maina visu: tagad jūsu ekrāns šķitīs lielāks un ievilks jūs vēl dziļāk visos jūsu iecienītākajos televīzijas raidījumos. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

Izteikts attēla asums un spilgtums ar 4K QLED

Spilgtas krāsas. Ainas ar īpaši izteiktu asumu. Perfekts attēls visā pilnībā. Šis ir Ambilight televizors ar 4k (UHD) izšķirtspēju, kas pielāgojas visiem HDR formātiem. Varat pilnvērtīgi izbaudīt katru sīkāko detaļu ikvienā ainā un tvert katru brīnumaino mirkli neatkarīgi no tā, vai aina ir tumša vai gaiša, vai saturs tiek atskaņots vai straumēts.

Kinematogrāfiska skatīšanās pieredze ar Dolby

Ar Dolby Vision un Dolby Atmos varat sajusties kā režisora krēslā. Katra aina, skaidri izteikta kinoteātra standartā, ir baudījums jūsu acīm un ausīm. Neatkarīgi no tā, vai skatāties filmas, sporta pārraides vai spēlējat spēles, katru mirkli iegrimstiet aizvien reālistiskākā kinematogrāfiskā pieredzē.

DTS:X, kas nodrošina 3D visaptverošu skaņu

DTS:X skaņa ir tik reālistiska un burtiski sajūtama. Ar 3D audio tehnoloģiju, kas piešķir skaņai vēl vienu dimensiju, tā brīvi plūst, lai jūs vēl dziļāk iegremdētos mirklī.

Vienkārši pieslēdzieties savam viedās mājas tīklam

Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.

Philips soundbar skaļruņi

Vai esat gatavs kinoteātra kvalitātes skaņai?

Protams — The One izklausās lieliski jau standarta aprīkojumā. Bet, ja efektus vēlaties ne tikai dzirdēt, bet arī sajust, un dialogu vēlaties skaidru un labi saklausāmu, iesakām izmēģināt SoundBar skaļruni, kas ir veidots, lai lieliski izskatītos un darbotos kopā ar jūsu televizoru.

Izpētiet SoundBar skaļruni

The One
The One
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
* Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.
