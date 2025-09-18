Meklējamie vārdi

OLED 820 4K Ambilight televizors
OLED

Neticams reālisms. Brīnišķīgs dizains.

Ieteicama mazumtirdzn. cena

Šīs preces pārdošana ir pārtraukta
OLED META 3.0*

Melnāks par melnu. Spilgtāks par spilgtu.

OLED televizori ir izdaudzināti ar saviem nepārspējami dziļajiem melnajiem toņiem. Jaunais META 3.0 panelis tagad arī nodrošina izteiktāku spilgtumu un samazinātu atspīdumu. Tīrām un košām krāsām pat gaišās telpās. Un par 20% mazāks enerģijas patēriņš. *Pieejams atlasītiem modeļiem, tostarp Philips OLED910 un OLED950.

P5 MI Dual sistēma*

Mūsu līdz šim labākais procesors

Ambilight televizorā ir iebūvēta P5 MI Dual sistēma, kas izvērtē katru ainu, lai pilnveidotu attēlu un Ambilight iestatījumus, reaģētu uz apkārtējo gaismu telpā un nodrošinātu priekšrocības videospēļu laikā. *Pieejams tikai Philips OLED950 modeļos.

Ambilight

Oriģināls. Integrēts. Izteiktākai noskaņai.

Ambilight televizora aizmugurē iebūvētais LED apgaismojums sinhroni izgaismojas ar ekrānā redzamo, projicējot krāsainu gaismu uz sienu un radot telpā noskaņu, kas atbilst ekrānā redzamajam. Ja vienreiz izmēģināsiet, nekad vairs nevēlēsities neko citu.

Iezīmes attēls

Izbaudiet iecienīto saturu. Ambilight televizors

Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

Iezīmes attēls

Spilgts OLED ekrāns. Reālistisks attēls jebkurā apgaismojumā.

Šī spilgtā OLED televizora reālistiskais attēls izskatās nevainojami pat tad, ja skatāties uz to no sāna. Televizors automātiski kompensē jebkādas apkārtējā apgaismojuma izmaiņas telpā, tāpēc neatkarīgi no tā, ko jūs skatāties, visas melnās krāsas būs patiesi melnas (nevis pelēkas) un tumšās un ļoti gaišās ainās būs redzamas visas attēlu nianses. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.

Iezīmes attēls

Lai ko skatāties, vienmēr ir reālistisks attēls. P5 dzinis ar mākslīgo intelektu

Philips P5 procesors ar mākslīgo intelektu nodrošina tik reālistisku attēlu, ka šķiet, ka varētu tajā iekļūt. Dziļās mācīšanās mākslīgā intelekta algoritms apstrādā attēlus līdzīgi kā cilvēka smadzenes. Lai ko arī skatāties, varat baudīt dabiskas detaļas un kontrastu, bagātīgas krāsas un vienmērīgas kustības.

Iezīmes attēls

Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat

Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.

Iezīmes attēls

Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija

Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.

Philips SoundBar skaļruņi ar OLED televizoriem

Philips soundbar skaļruņi

Vai esat gatavs kinoteātra kvalitātes skaņai?

OLED Ambilight televizori ir izstrādāti, lai tie skanētu tikpat skaisti kā izskatās. Bet telpu satricinošiem efektiem un skaidram un dzidram dialogam iesakām izmēģināt Soundbar skaļruni, kas ir veidots, lai lieliski izskatītos un darbotos kopā ar jūsu televizoru.

Atklājiet Philips Soundbar skaļruņus

Salīdzināt
OLED
OLED
Select your model
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
* Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
* Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
* Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
* Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.
* 144 Hz HDMI VRR, G-sync un FreeSync ir sasniedzams, ja spēles tiek spēlētas datorā, kas pievienots jūsu OLED TV, izmantojot HDMI
* Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2025. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.
