OLED televizori ir izdaudzināti ar saviem nepārspējami dziļajiem melnajiem toņiem. Jaunais META 3.0 panelis tagad arī nodrošina izteiktāku spilgtumu un samazinātu atspīdumu. Tīrām un košām krāsām pat gaišās telpās. Un par 20% mazāks enerģijas patēriņš. *Pieejams atlasītiem modeļiem, tostarp Philips OLED910 un OLED950.
Ambilight televizorā ir iebūvēta P5 MI Dual sistēma, kas izvērtē katru ainu, lai pilnveidotu attēlu un Ambilight iestatījumus, reaģētu uz apkārtējo gaismu telpā un nodrošinātu priekšrocības videospēļu laikā. *Pieejams tikai Philips OLED950 modeļos.
Ambilight televizora aizmugurē iebūvētais LED apgaismojums sinhroni izgaismojas ar ekrānā redzamo, projicējot krāsainu gaismu uz sienu un radot telpā noskaņu, kas atbilst ekrānā redzamajam. Ja vienreiz izmēģināsiet, nekad vairs nevēlēsities neko citu.
Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.
Šī spilgtā OLED televizora reālistiskais attēls izskatās nevainojami pat tad, ja skatāties uz to no sāna. Televizors automātiski kompensē jebkādas apkārtējā apgaismojuma izmaiņas telpā, tāpēc neatkarīgi no tā, ko jūs skatāties, visas melnās krāsas būs patiesi melnas (nevis pelēkas) un tumšās un ļoti gaišās ainās būs redzamas visas attēlu nianses. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.
Philips P5 procesors ar mākslīgo intelektu nodrošina tik reālistisku attēlu, ka šķiet, ka varētu tajā iekļūt. Dziļās mācīšanās mākslīgā intelekta algoritms apstrādā attēlus līdzīgi kā cilvēka smadzenes. Lai ko arī skatāties, varat baudīt dabiskas detaļas un kontrastu, bagātīgas krāsas un vienmērīgas kustības.
Saturieties baudījumam! Ar tehnoloģiju Dolby Vision varat redzēt, ko režisors vēlējās parādīt, — vairs nav jāviļas, ka tumsā neko nevar saskatīt. Varat uztvert vissīkāko detaļu ikvienā filmā un spēlē.
Saderība ar tehnoloģijām Dolby Atmos un DTS:X uzlabo skaņu jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt ļauj gūt visaptverošu pieredzi, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.
